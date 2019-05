Získal ve volbách 3798 preferenčních hlasů. Další západočeští kandidáti, mezi nimi i dosavadní europoslanec a lídr ČSSD Pavel Poc a pětka na kandidátce ODS Radka Trylčová, nedostali od voličů dostatek hlasů. Poc na facebooku fakt, že se ČSSD nedostala do europarlamentu, označil za zklamání. Trylčovou těší, že pro ODS dopadly volby úspěšně, a ocenila velkou podporu fanoušků. Vyjádřila se i k výsledkům sociálních demokratů, kteří jsou letos bez mandátu. „Myslela jsem, že získají minimálně jeden mandát, takže mě tento výsledek překvapil. Je ale možné, že souvisí se současným angažmá ve vládě, které vzali voliči v úvahu,“ uvedla Trylčová.

RODINA JE PŘIPRAVENÁ

Na cestu do Bruselu tak balí jen průmyslový manažer Knotek. „Jsem velmi rád, že naše hnutí získalo šest mandátů,“ podělil se o své pocity nový europoslanec. „Velmi rád budu hájit zájmy našeho regionu a celé České republiky,“ dodal. Už má vizi, na co se chce v Evropském parlamentu zaměřit. „Určitě bych se chtěl věnovat energetice, průmyslu, bezpečnosti a také životnímu prostředí,“ uvedl. Úspěch v evropských volbách se samozřejmě dotkne nejen jeho samotného, ale také jeho rodiny. Ta je podle jeho slov na změny připravená. „Kandidaturu i situaci ve chvíli, kdy se dostanu do Evropského parlamentu, jsem

s rodinou probíral, takže to pro ně není překvapení,“ řekl. Knotek se stěhováním do Bruselu nechce zapomenout na ty, kdo ho do Evropského parlamentu dostali. „Už jsem přemýšlel o tom, jak zůstat s občany republiky v kontaktu. Důležité je, abychom jim byli k dispozici. Veřejnost musí být informována a nedostávat informace ex post. Je to možné různě, buď přes inter-net, sociální sítě, nebo osobním kontaktem. Chtěl bych se vracet do Čech, jak to jen půjde. Mé dvě kolegyně byly schopné v minulém volebním období objíždět všechny kouty republiky, takže v nich mám příklad,“ dodal.

Knotek se do povědomí dostal před pěti lety, kdy se Piráti v Mariánských Lázních jako první v republice dostali do čela radnice. Tehdy kandidátku vedl, starostovské křeslo ale nechtěl a zastával post radního a zastupitele města. Rok nato pirátskou stranu opustil a stal se členem hnutí ANO.