První hosty začnou některé lázně v Karlovarském kraji přijímat už v pondělí 4. května.

Zpívající fontána. | Foto: Deník

Zatím se ale jedná jen o klienty na takzvanou komplexní léčbu, která je hrazená zdravotní pojišťovnou. „Jedná se například o pobyty po operacích nebo pro zlepšení kvality života při chronickém onemocnění a samozřejmě mnohé další indikace,“ informoval starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. Další hotelové pobyty se rozjedou až o něco později, a to 25. května. Do Mariánských Lázní by mělo přijet na komplexní lázeňskou léčbu v první vlně zhruba čtyřicet hostů. Ve Františkových Lázních přivítají zhruba padesátku klientů, kteří mají zarezervované pobyty.