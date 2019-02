„Stavební úpravy byly zahájeny vyklizením objektu, odstraněním rozvodů vody, kanalizace, vytápění, vzduchotechniky či elektroinstalací a zbouráním dělících příček. To se v současné době dokončuje a probíhá i výměna podlah a omítek. Provádí se také vyzdívání sociálních zařízení v části A i B lůžkového oddělení. Zároveň začaly práce na montážích vnitřních instalací," uvedl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Práce mají být hotové do 3. ledna příštího roku. „Snažíme se o postupnou modernizaci pavilonu a také o to, aby zdejší oddělení po dokončení rekonstrukce splňovalo požadavky současné medicíny i představy pacientů," uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel. Součástí této obnovy je i oprava střechy nad centrálním schodištěm pavilonu B a příprava na stavební úpravy 4. nadzemního podlaží, kde se nachází operační sály.

Na chirurgické oddělení ve třetím patře pak bude navazovat asi nejnákladnější investice kraje v sokolovské nemocnici za poslední roky.

„V příštím roce nás čeká investice okolo 100 milionů. Přesný výpočet ale ještě nemáme. Půjde o operační sály, které vzniknout ve čtvrtém nadzemním podlaží. Bude to celkem šest operačních sálů," upřesnil Havel.

"Při současné rekonstrukci už připravujeme sítě pro čtvrté podlaží tak, aby se poté nemuselo vracet sem, do zrekonstruovaného patra. Práce jsou technicky náročné, jede se za plného provozu. Termín dokončení je 3. leden 2017. My bychom chtěli rekonstrukci stihnout do letošních Vánoc," řekl zástupce stavitelské firmy.

V posledních letech dával kraj do modernizace sokolovské nemocnice zhruba 50 milionů korun ročně. V současné době se kromě chirurgie opravuje i opěrná zeď nad pavilonem C. Kraj na stavbu dal devět milionů korun.

Krajské investice ale míří do všech třech nemocnic, které vlastní, byť provozuje prostřednictvím Karlovarské krajské nemocnice a.s. jen dvě. V Karlových Varech se přestavuje plicní oddělení a v Chebu se připravuje stavbu zcela nového pavilonu.