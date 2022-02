Potravinová banka může zajistit svoz darovaných potravin i dalším organizátorům sbírek na území kraje. Veřejnost jí může potraviny a materiál pro ženy a děti přivézt do skladu v Sokolově na adrese K. H. Borovského 1783 (výměníková stanice nad prodejnou Lidl). Příjem je od pondělí do pátku v čase od 10 do 15 hodin.

Aktuálně jsou nejvíc potřeba ovocné přesnídávky, dětské kaše, příkrmy, kojenecká voda, sirupy, polévky pro děti, piškoty, sušenky, džusíky a mlíčka pro děti, pleny, vlhčené ubrousky, dětská mýdla, šampony, pudry, olejíčky, hygienické vložky a základní drogerie.

