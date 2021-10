Díky tomu se ve škole propojují všechny generace, což je inspirativní nejen pro studenty nebo akademiky, ale i kantory. „V novém ročníku máme pět akademiků a u všech se jedná o výtvarný obor,“ říká ředitelka ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně Miroslava Pešková.

Na zahájení Akademie umění a kultury 3. věku města Františkovy Lázně přijal pozvání i starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. „Akademie je určena pro seniory nebo občany, kteří se pohybují na hranici seniorského věku. Ale i invalidním důchodcům bez ohledu na věk. Mohou přijít všichni, kdo mají dostatek sil a elánu se něco přiučit,“ vysvětlil. Účastníci studia si mohou vybrat hudební, taneční, výtvarný nebo literárně-dramatický obor. „Za úžasné v rámci naší ZUŠ považuji také to, že se zde střetávají různé generace a vzájemně se inspirují,“ doplnil starosta.

Už minulý rok mohla mít základní umělecká škola historicky první absolventy, situaci ale znemožnila pandemie covidu. „My jsme zavřeli. Tady to opravdu distančně nešlo, protože se jedná o akademii pro seniory, takže i kvůli pandemické situaci jsme vůbec nemohli učit. Tím pádem nám akademický rok utekl. Už minulý rok jsme měli mít první absolventy, protože akademie je na tři roky, takže se to posunulo. Doufám, že už bude vše v pořádku,“ zmínil Jan Kuchař.

Pokud situace s koronavirem dovolí, mohla by mít škola už v květnu příštího roku první absolventy. Všichni se moc těší. „Mezi účastníky prvního běhu akademie jsou zejména studenti, kteří se věnovali hudbě,“ sdělil starosta.

Miroslava Pešková popisuje práci se seniory jako pohodovou. „Je to diametrálně jiná práce než s malými dětmi. Naši žáci, tím myslím děti, chtějí okamžitý výsledek, chtějí se ukázat a cestu k výsledku a práci by nejraději přeskočili. Akademikům naopak nejde vůbec o výsledek. Někteří to mají jako opravdu společenskou záležitost, takže k nám chodí na hodiny i krásně oblékaní,“ zasmála se.

„Je krásné pozorovat, jak naši akademici prochází do tajů samotného kumštu a užívají si to. My si výuku totiž potom užíváme s nimi. Je to vzájemná radost. Takže výsledek není až tak důležitý. Ale na konci školního roku máme vždy interní vystoupení pro akademiky a jejich rodiny, takže všichni něco zahrají, zazpívají a máme k tomu i výstavu, takže je to velmi příjemný společenský zážitek“ dodala Miroslava Pešková.