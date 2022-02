Své dojmy a zkušenosti popisuje ředitel Farní charity Karlovy Vary a také Farní charity Aš Aleš Klůc. „Obecně se dá říct, že to bylo lepší než v loňském roce, kdy situace byla hodně špatná, ale nebylo to tak dobré jako v tom roce před covidem. V roce 2020, těsně před pandemií byly výsledky lepší než v roce letošním. Konkrétně v Karlových Varech jsme doposud vybrali přibližně 193 tisíce. S námi ještě koledovala Farní charita v Chodově. Tady vybrali 35 tisíc. V Karlových Varech bylo 94 kasiček a v Chodově jich měli osm. Co se týká Aše, tak tady dobrovolníci vykoledovali 45 tisíc korun a celkem tu bylo 12 kasiček. Musím podotknout, že se nejedná o výsledky samotného města, protože se společně koledovalo ještě v Hazlově. To samé platí i pro Vary, kde koledníci byli i v ulicích Bochova, Bečova nad Teplou a jiných místech. Například v minulém roce za dob velkého lockdownu se vybralo v Aši 19 600 korun a pro porovnání v roce 2020 se vybralo na samém místě 57 tisíc korun. V Karlových Varech se loni vybralo 84 tisíc korun a v roce 2020 jsme tam vybrali 220 tisíc korun. Když ještě srovnáme Chodov, tak loni se vybralo osm tisíc korun a před kovidem 41 tisíc korun. Rozdíl je markantní. Snad už to bude příští rok normální,“ povzdechl si.

Farní Charita Cheb koledovala nejen v samotném Chebu, ale i v Lipové, v Dolním Žandově, nebo ve Františkových Lázních. „ Frantovky sice nepatří do naší farnosti, ale jsme tak domluvení s panem páterem Janem Janečkem. Nově jsme koledovali i ve farnosti Skalná,“ říká ředitelka Farní Charity Cheb Eva Kolafová, která hodnotí letošní covidový ročník jako úspěšný. „Za farnost Cheb a Františkovy Lázně je letošní výtěžek 182 443 korun. Konkrétně v Chebu jsme vybrali 101 582 korun, ve Františkových Lázních to bylo 38 192 korun. V Žandově jsme měli 26 308 korun a nově se tedy koledovalo v Lipové, Okrouhlé a Odravě. Tam se jednalo dohromady o částku 16 361 korun,“ vyčísluje.

Šedesát šest procent z výtěžku Tříkrálové sbírky zůstává v regionu. „Naši část jsme rozdělili na další čtyři. Největší část místního podílu, a to je čtyřicet procent jde na služby Hospice sv. Jiří v Chebu, dalších třicet pět procent podílu na služby Farní charity Cheb, dvacet procent putuje na podporu služeb Diecézní Charity Plzeň tady v Chebu a pět procent jde na léčbu a rehabilitace Jindřiška Rady, protože jde o léčbu, kterou nehradí zdravotní pojišťovna,“ popisuje.

Minulý rok klesl výtěžek o polovinu. Letos byl nárůst už téměř srovnatelný s běžnými roky. „Tento rok byl odlišný zcela jistě situací, která panovala. Byla tu velká míra nejistoty, jak se situace bude vyvíjet a zároveň bylo potřeba dodržovat platná protiepidemická opatření. Minulý rok byla situace znatelně horší, letos alespoň mohly skupinky tří králů chodit. Byli jsme opatrní, co se týče koledování po domácnostech nebo vnitřku budov. Nechávali jsme to na pocitu každého a každý bral na zřetel svůj zdravotní stav. Letos byly jak skupinky koledníků, tak i stacionární krabičky, které byly rozmístěné na různých místech, jako jsou obchody, kavárny, nebo i lékárny,“ uvádí Kolafová.

I v Sokolově a přilehlých obcích chodili koledníci. Celkem se na Sokolovsku vybralo 208 tisíc korun. „Chodili jsme tedy po Sokolově, Lomnici, naši koledníci působili i v Březové, dále ve Svatavě, Krajkové, ale také i v Josefově, Habartově v Jindřichovicích, dále Kraslicích, Bukovanech, Dasnicích a v Chlumu sv. Máří. Když budu hodnotit tento rok, tak je to pro nás všechny taková boží milost. Lidé byli vesměs milí a štědří, že nás to opravdu velmi potěšilo,“ říká ředitel Farní charity Sokolov Jan Sebján.

V Mariánských Lázních začala Tříkrálová sbírka až 6. ledna. „Celkově jsme měli letos 289 296 korun. Vybírali jsme u nás v Mariánských Lázních. A co se týče přilehlých a blízkých obcí, koledovali jsme v Kynžvartu, poté ve Třech Sekyrách a pod ně spadají ještě další menší obce, ale paní starostka Dagmar Strnadová si to organizovala ze Třech Seker. Poté jsme chodili v Drmoulu, Plané, ve Vlkovicích a poté i v Zádub – Závišínu, v Hleďsebi i ve Valech," popisuje ředitelka Farní charity Mariánské Lázně Rita Urbanová.

Dodává, že letos měli velkou radost, protože vybrali víc než rok před covidem. "To hodnotíme jako velký úspěch. Bylo to hezké, ale musím přiznat, že je sbírka velmi náročná na organizaci. Bylo potřeba opravdu vše řádně naplánovat i kvůli všem covidovým opatřením. Velkou pomoc máme vždy od místních skautů, za což jsem moc ráda. Velký dík také patří škole Čtyřlístek, která odvedla velký kus práce. I když to neorganizuji celou dobu, tak celých dvacet let chodím poctivě a byla jsem velmi dojatá, když se nás lidé ptali, jestli přijdeme, netrpělivě nás vyhlíželi a mnohdy byli i velmi pohostinní. Děti si to velmi užívaly a panovala skvělá nálada. Tady opravdu vidíte, že sbírka má smysl. Lidé pomáhají lidem. Takový paradox společnosti je to, že více štědří jsou většinou lidé, kteří sami mají hluboko do kapsy. Vysvětluji si to tím, že sami vědí, jaké to je se dostat do tíživé životní situace,“ hodnotí Rita Urbanová a doplňuje, že dvacet procent výtěžku putuje do Hospicu sv. Jiří v Chebu, deset procent jde do azylového domu v Mariánských Lázních a dalších dvacet procent jde na projekty diecézní charity s tím, že zbytek si rozdělí i sociálně slabé rodiny v okolí.

Tříkrálová sbírka pokračuje online formou do konce dubna na www.darcovskasms.cz nebo mají lidé ještě možnost přispívat formou DMS na číslo: 87 777.

Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru

DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30

DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60

DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90