U sokolovského soudu pokračovalo ve čtvrtek jednání se dvěma dozorci z věznice v Horním Slavkově Richardem H. a Pavlem Š. Obžaloba je viní z toho, že si vloni v červenci „podali“ vězně Leoše M. tak, že skončil v nemocnici se čtyřmi zlomenými žebry a propíchnutou plící.

Dozorci se svými právními zástupci před sokolovským soudem | Foto: Deník / Roman Cichocki

Podle státního zástupce Jiřího Richtra dozorci poškozeného bez právního důvodu fyzicky napadli pěstmi do obličeje a poté co upadl na zem, ho kopali do hrudníku. Dopustili se tak trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby a úmyslného ublížení na zdraví. Za to mohou skončit ve vězení až na tři roky.