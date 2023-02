„Bezpečnost cestujících a železničního provozu je naše priorita číslo jedna. Proto věnujeme velkou pozornost instalaci jednotného evropského zabezpečovacího systému ETCS a jeho uvádění do provozu. V současnosti jezdíme pod výhradním dohledem ETCS na trati z Olomouce do Uničova a ve smíšeném provozu také na tratích Zábřeh na Moravě – Přerov – Břeclav nebo Kolín – Česká Třebová. Rozšíření provozu pod dohledem ETCS na 3. koridoru pod Oblastním ředitelstvím osobní dopravy Západ představuje další významný milník v testování ETCS na dalších téměř 170 kilometrech českých tratí,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Lokomotivy se speciálním zařízením.Zdroj: České dráhy

Provoz pod dohledem ETCS na 3. železničním koridoru z Berouna až do Chebu mimo stanici Plzeň hlavní nádraží začal v lednu s elektrickými jednotkami řady 650.2 RegioPanter. V úseku Beroun – Plzeň je v provozu 11 jednotek a na spěšných vlacích z Plzně do Chebu a Karlových Varů další 4 soupravy.

„V lednu jsme provedli zaškolení prvních deseti strojvedoucích z provozního pracoviště v Plzni, kteří obsluhují elektrické jednotky RegioPanter na tratích do Berouna a Chebu. Během prvního měsíce roku vykonali jízdní výcvik a postupně skládají zkoušky, aby mohli samostatně vést vlaky pod dohledem ETCS. Na ně naváže školení dalších strojvedoucích v regionu. Po jednotkách řady 650.2 chceme zavést provoz pod dohledem ETCS také na elektrických lokomotivách řady 362 v čele rychlíků Berounka a Západních expresů do Mnichova,“ přibližuje provoz pod dohledem ETCS Tomáš Petříček, ředitel Oblastního ředitelství osobní dopravy Západ.

Průběžně probíhá také instalace ETCS do dalších vozidel perspektivních řad. Vedle lokomotiv řad 162 WTB, 362 a 362 WTB, u kterých je montáž nejdále, začíná montáž ETCS také do motorových jednotek řady 844 a motorových vozů řady 842, motorových lokomotiv 750.7, elektrických jednotek 660/661 InterPanter nebo do řídicích vozů typu ABfbrdtn795.