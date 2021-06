Kuřátko se odvolal, ale poté, co byl vzat v Karlových Varech do vazby, neboť opět neudržel svůj chtíč na uzdě, boj o svobodu vzdal. Odvolací líčení u Krajského soudu v Plzni, které se mělo konat v těchto dnech, tak bylo zrušeno. „Došlo ke zpětvzetí odvolání ze strany obžalovaného ještě před konáním veřejného zasedání,“ potvrdila mluvčí KS Jana Durná.

Kuřátko si odseděl mnoho let za mřížemi. Opakovaně byl trestán za ukájení se na veřejnosti, po roce 1989 byl odsouzen dokonce za vraždu, když surově umlátil vnuka známého politika, jenž se přijel podívat do Čech. Z posledního výkonu trestu byl propuštěn v létě 2019 a brzy poté začal zase řádit. Opakovaně onanoval na různých místech západních Čech před ženami. Mimo jiné v prostorách hlavního vlakového nádraží v Plzni, kde měl přitom na sobě speciálně upravené tepláky. „Byla jsem v Plzni na nádraží a viděla jsem muže v černém kabátu, který se odhalil před dvěma dívkami, stoprocentně jim nebylo ani osmnáct. Obě utekly. Pak si všiml mě, podíval se mi do očí. Já šla do hlavní haly, koupila si lístek a čekala na vlak. On přišel do haly, kde nikdo nebyl, pozoroval mě a odhalil si kabát. V teplákách měl síťovinu, přes kterou jsem viděla přirození. Pak vyndal krém, potřel si ruce a začal masturbovat,“ popsala Deníku jeho z jeho obětí. Muž se chtěl odhalit celý, ale to už vzala nohy na ramena. Utíkala po schodech, on ji pronásledoval. „Bála jsem se a už jsem byla připravená, že se budu bránit, že se otočím a skopnu ho. Naštěstí tam nahoře byl sekuriťák, kterému jsem vše řekla,“ popsala Deníku s tím, že onanista se sice dal na útěk, ale muž z ochranky ho dohnal a zadržel do příjezdu přivolané policie.

Kuřátko podle soudní znalkyně trpí sexuální deviací – exhibicionismem. A je nutná jeho léčba. Plzeňský soud ho poslal do vězení na 14 měsíců. Nařídil mu sexuologickou léčbu a státu propadly speciálně upravené tepláky i paruka, které používal. Kuřátko se odvolal, jenže zhruba po měsíci se opět odhalil na veřejnosti a byl vzat do vazby. Podle informací Deníku byl obviněn z výtržnictví, bližší informace ale nejsou známy. Orgány činné v trestním řízení mlčí. „Z pokynu státního zástupce nebudeme sdělovat k tomuto případu žádné další informace,“ uvedl karlovarský policejní mluvčí Jakub Kopřiva a sdílnější nebyl ani tamní okresní státní zástupce Pavel Dvořák s tím, že trestní řád mu neumožňuje sdělit nic bližšího.