Označením se tak může pyšnit jejich sýr, tvaroh a kefír. Vztah ke zvířatům a zemědělství má Jiří Sýkora už od malička. „Vedl nás k tomu otec a nechal nás zemědělství vystudovat,“ říká Jiří Sýkora.

„Začínal jsem s bráchou ve velkém. Pak jsme se z Vysoké u Staré Vody přestěhovali sem do Velké Hleďsebe. Mít zemědělství je velké rozhodnutí, ze kterého už pak nejde couvnout zpátky,“ upozorňuje. Jako první si manželé Sýkorovi pořídili ovečky. K nim záhy přibyly dvě jalovičky, jež nechali připustit. Najednou bylo dost mléka, které rodina nestačila zkonzumovat. „Žena má cit na zpracování mléka. Dokáže vystihnout chutě i odhadnout poptávku,“ pochvaluje si farmář.

A tak vznikla výrobna, odkud pocházejí regionální potraviny. „Procesy chovu jsou náročné, ale pokud to neumíte zpracovat a prodat, je to zbytečné. Navíc jsem přesvědčený, že bychom měli konzumovat potraviny ze svého okolí,“ tvrdí. Farmy se nedotkla ani pandemie koronaviru. „Měli jsme strach, ale naopak lidé začali chodit víc.“

Kefír Evy Sýkorové byl první rok opravdu hitem. „Každý rok je tak trochu jiný,“ řekla Eva Sýkorová. Cestu k zákazníkům si kvalitní potraviny našly. „Ze začátku jsem bral mléko a naše výrobky do práce. Nyní prodáváme převážně ze dvora nebo výrobky dovezeme k zákazníkům,“ uvádí Jiří Sýkora. Farma má otevřeno dvakrát v týdnu, a to v úterý a ve čtvrtek od 18 do 19 hodin. „Nabízíme základní věci, tvaroh, čerstvý sýr, ochucený sýr, jogurty a kefír. Většina výrobků je na objednávku předem, abychom mohli výrobu naplánovat,“ vysvětluje Eva Sýkorová. Jak Jiří Sýkora, tak jeho žena Eva mají běžné zaměstnání, a tak se mají co otáčet.

„Je to nekonečný příběh. Ráno podojit, pak jít do práce a po příchodu domů se zase věnovat farmě,“ popisuje Jiří Sýkora. Zajímavostí této maličké farmy je i to, že krávy dojí právě muži. Nikoho asi nepřekvapí, že nemají televizi. Nemají totiž čas se na ni dívat. „Jsme rádi, že se nyní do zemědělství zapojila i mladá krev, naše děti. Byly ale roky, kdy jsem všechno dělal sám,“ směje se.