Konat se tedy bude, po dvanácti letech se ale z Kraslic přesouvá na Stříbrnou. Blíž Deníku k letošnímu, 13. ročníku prozradila jeho pořadatelka Alena Boháčová z kapely Alison.

Kolikátý festiválek se letos koná, kdy a kde?

Letošní ročník festiválku Na konci světa bude již třináctý a bude se konat v krásném prostředí venkovních prostor penzionu Márty na Stříbrné, kde se již v minulosti konal legendární festival Stříbrná rosa, a to 18. července od 13 hodin. Vstup do areálu festivalu bude povolen od 12.30.

Na koho a na co se mohou posluchači těšit?

Protože dlouho nebylo jisté, zda se letošní ročník vůbec uskuteční, oproti původním záměrům musela být dramaturgie pro letošek upravena v průběhu jara. Letošní ročník bude tedy převážně v duchu regionálních kapel. Folk budou zastupovat kapely 4 R, Fíci, Aleš Pokorný a hosté, Petr nebo Pavel, Švorc – tato legendární kapela již sice neexistuje, ale pro účely festiválku se dají na jeden jediný koncert v roce dohromady a zahrají zde. Alison přiveze na festiválek kelťárnu ve folk/rockovém hávu, oblast populární hudby zastoupí holandský zpěvák Jeroen Smit a mladá talentovaná zpěvačka Adél Giňová (žákyně ZUŠ Chodov a od září studentka Konzervatoře v Teplicích) a trampskou hudbu představí legendární Roháči z Lokte, kteří zde oslaví 45 let kapely a též představí svůj nově vydaný zpěvník písní, který si budou moci hosté festivalu na místě zakoupit. Kromě kapel zde bude po celý den postavena „keltská vesnička“, kde si budou moci lidé prohlédnout, jak se v historii žilo a pracovalo, jaká řemesla a oblečení se pojí s keltskou kulturou at

Jde o častější hosty, nebo má někdo u vás letos premiéru?

Většina kapel si již v průběhu těch 12 předešlých ročníků na festivale zahrála, jen pro zpěváka Jeroena Smita a Adél Giňovou to bude letos premiéra. Věřím, že se jim bude hrát na akci krásně, protože festiválek je proslulý skvělým publikem a krásnou atmosférou.

Jak náročné byly přípravy letošního ročníku, když jste kvůli koronaviru dlouho nevěděla, jestli se akce bude moci konat?

Přípravy byly stejně náročné jako každý rok. Jiné bylo pouze to, že než se vůbec ujasnilo, zda akce bude či nebude, musela jsem pomalu, ale jistě začít oklešťovat původní dramaturgii. Jednak z důvodu povoleného malého počtu návštěvníků (což již v tuto chvíli tak není) a dalším důvodem byla ekonomická situace, kterou přinesla koronakrize – hodně stálých sponzorů letos festival podpořit nemohlo a kvůli tomu se muselo začít přeorganizovávat. I tak ale věřím, že letošní ročník bude stejně kvalitní a dobrý jako ty předešlé.

Jaká bezpečnostní opatření budou na festiválku nutná?

Na venkovní akci se toho zase tolik vymyslet nedá, ale samozřejmě budou pro návštěvníky k dispozici dezinfekce a vzhledem k tomu, že areál je prostorný, bude se moci dodržovat i určitý odstup, pokud ho někdo bude chtít využít.

Jak je to se vstupným? Za kolik a kde se dají sehnat vstupenky?

Vstupenky jsou letos jednotné právě z důvodu toho, že v době, kdy jsem rozhodla, že akce proběhne, bylo povoleno pouze 200 osob. Budou stát tedy 170 Kč a lidé si je mohou již nyní pořizovat v obcích Kralice v KIC, Rotava v KIC či v obci Stříbrná na OÚ, ale budou bez problémů k dostání i na místě konání. Děti do 10 let mají akci zcela zdarma a děti od 11–18 let za 80 Kč.

Festiválek bude opět také pomáhat?

Ano, jako každým rokem bude festiválek pomáhat kraslickému útulku pro kočky Konec toulání, a to hned dvěma způsoby. Bude zde stánek přímo Konce toulání, kde si lidé budou moci zakoupit krásné hand made výrobky, a tím útulek podpořit. Novinkou bude i letos další způsob pomoci, a to charitativním bazárkem, kde si lidé budou moci za minimální ceny formou „hrabárničky“ též pořídit věci typu oblečení, kosmetiky, knih, šperků, hraček atd. Celý výtěžek z tohoto bazárku půjde po skončení festivalu právě Konci toulání.

Na co se nejvíc těšíte vy sama?

Mnozí pravidelní návštěvníci vědí, že dvanáct ročníků festiválku se konalo ve městě Kraslice, kde jsem i festiválek založila. Z osobních důvodů jsem ho ale letos přestěhovala právě na Stříbrnou, kde se této akci dostává větší podpory jak ekonomické, tak i technické a lidské. A to je vlastně odpověď. Nejvíce se těším na nové místo, na své pravidelné účastníky, ale i ty nové, na kapely, na Kelty a na celou atmosféru. Věřím a doufám, že letošní doba nijak neovlivní tuto akci, že proběhne tak krásně jako ty předešlé a že v obci Stříbrná (které tímto z celého srdce děkuji za přijetí) vytvoříme do dalších let novou a báječnou tradici NA KONCI SVĚTA. Takže pokud ještě nemáte plány na sobotu 18. července, neváhejte přijet k nám na Stříbrnou a strávit den se skvělou muzikou a mnohým dalším. Na akci můžete i s pejskem a za nepříznivého počasí bude k dispozici v areálu spousta krytého prostoru.

Festiválek Na konci světa

18. července od 13 hodin venkovní prostory penzionu Márty ve Stříbrné

vstupné 170 Kč, děti do 10 let zdarma, 11-18 let 80 Kč, psům vstup povolen

vlastní rouška s sebou

Program:

4 R

Fíci

Švorc

Aleš Pokorný a host

Alison

Jeroen Smit

Roháči

Petr nebo Pavel

Adél Giňová

ukázka keltského obydlí

moderuje Aleš Pokorný

zvučí Pája Lišák a spol.