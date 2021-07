Rozmanitost jídel byla větší, než v prvním ročníku. „Na druhém food festu můžeme najít rozličné druhy jídla. Máme tady potřeba mongolskou, vietnamskou, indickou kuchyni a samozřejmě je tady i česká a slovenská kuchyně. Těch kuchyň je tady hodně a je tu i hodně lidí a myslím, že jsi to všichni hodně pochvalují. Vyzdvihl bych všechny, kteří mají domácí výrobu, a že jich je spousty. Takový ty dortíky, které dělají, věnečky, koláčky. S tím musí být totiž strašná práce a ono to potom skvěle chutná. Ta radost je vidět na tvářích lidí, když to sní, protože to úplně vidíte, jak se rozzáří. Vzal jsem si koláček a jsem taky celý rozzářený, také bych ale vyzdvihl krásu našich žen a úrodnost polí města Sokolov, směje se místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček.

„Druhý Food festival je větší a bohatší, než ten první. Je tady minimálně o čtyři stánky víc, než na tom prvním. Oproti prvnímu ročníku jsou tady rybí speciality nebo různé druhy těstovin a já jsem moderátor akce a mám z ní ohromnou radost. Já jsem totiž v Sokolově vyrostl a za mých mladých telecích let tady takové akce nebyly. Myslím si, že Městský dům kultury se velmi snaží a dělá fakt dobrý akce, takže za to děkuju a jsem rád, že můžu být součástí,“ říká moderátor Filip Koryta.

Na druhém ročníku Food festivalu v Sokolově jsme mohli vidět živé kapely jako Amy Winehouse revival, nebo třeba skupinu Hlavolamy, nechyběl ani DJ, který se staral jak o dobrou zábavu, tak i náladu návštěvníků.

Pandemie bohužel zapříčila úpadek mnoha podnikatelů v gastronomii. To se odrazilo i na účasti festivalu jídla. „Už podruhé máme ročník po kovidový, takže jsme čekali co bude, jak bude a jestli vůbec bude a jestli vůbec přijedou nějací stánkaři a jak nám vloni v uvozovkách umřely nějaké firmy, tak bohužel i letos nám po kovidu umřely nějaké firmy, takže vystavovatelů a výrobců by bylo více, ale kovid neúprosně vymazal z mapy v podnikatelské gastronomii spoustu firem a lidí, co se tím opravdu nejenom živili, ale bavili se a bavili tím i lidi,“ zmiňuje Sedláček.

Minulý rok bylo tolik jídla a zábavy díky Food festivalu v zámecké zahradě poprvé, letos už byl program bohatší a lepší. „Je lepší třeba v tom, že jsme se víc soustředili na skladbu vystavovatelů nebo výrobců. To je jedna věc a druhá věc je, že jsme se víc zaměřili na samotný průběh a soutěže, protože vloni jsme to opravdu dělali poprvé a byl to takový pokus omyl a teď jsme si s tím dali mnohem víc práce a myslím, že je to na daleko větší profesionální úrovni. Ještě bychom rádi naučili lidi třídit odpad, a že do žluté popelnice se hází plast, když je modrá, že do toho patří papír a do černé patří komunální odpady, tak to bychom rádi, a to se zatím úplně nedaří i přes to, že to tady máme krásně všude vyznačené,“ sděluje místostarosta.

„Po dnešku, až to skončí, tak začneme chystat třetí ročník. Myslím si, že ti vystavovatelé nebo výrobci se budou sami hlásit, protože vidí, že to v Sokolově má význam. Ale proč to děláme v zámeckém parku? Protože mu chceme vrátit to, co mu náleží, a to znamená sounáležitost lidí, takový ten komunitní styl života tak, aby se tu lidi opravdu potkávali a aby věděli, že ten park je tady pro ně, a že park není jen pro sekačky v tom smyslu, že to tady posekají a lidi sem nemůžou, tak to ne. My si přejeme, aby si návštěvníci užívali každou volnou chvíli a každý hezký den v tomto krásném parku, protože proto tu je,“ dodává.