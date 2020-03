Jednalo se o dodávku respirátorů, roušek a dezinfekcí pro Karlovarský kraj domluvená s Ministerstvem vnitra České republiky a distribuovaná do krajů HZS ČR. Z distribučního místa na krajském úřadě poputují do výdejních míst v regionu. „Původně jsme měli dostat více, než nakonec dodávka od státu obsahovala. Obdrželi jsme celkem 12800 respirátorů z avizovaných 15 tisíc,“ uvedl krajský radní Jan Bureš.

„Jsme ale samozřejmě velmi rádi i za to a co nejrychleji je opět všechny rozdělíme do nemocnic, Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje a dalším lékařům, zdravotníkům či sociálním službám. O výdeji respirátorů budeme všechny informovat,“ poznamenal radní.