Cheb - Nejstarší plnohodnotné letiště v českých zemích bude mít už na jaře své muzeum.

Letiště se nacházelo kousek za Chebem a ve městě také vzniká samotná expozice. Lidé si ji už brzy prohlédnou v prostorách po Galerii 4 v Kamenné ulici. Jedním z lákadel bude i část trupu letadla Hansa-Brandenburg C.1 v životní velikosti.



Jaké letiště bylo na území českých zemí to nejstarší? O prvenství se jich pře hned několik. Jak ale vysvětluje Tomáš Dostál, vedoucí správy chebských památkových objektů, to chebské bylo jako jediné zcela plnohodnotné. „To znamená, že mělo veškeré vybavení, které k letišti patří: hangáry, velitelství, ubikace, a další. Prostě seriózní letiště.“



Nápad na vznik muzea padl už před pár lety.



„Bylo to v době, kdy jsme hledali smysluplné využití pro prostory po G4. A protože máme dojem, že stále není mezi lidmi tak známé, že úplně nejstarší letiště v českých zemích vzniklo za první světové války v Chebu, přišlo nám to jako ideální řešení,“ vysvětlil Tomáš Dostál, který je zároveň se svým kolegou Martinem Plevným autorem myšlenky na vznik muzea.