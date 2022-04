Křesťanskou tradici nezastavil ani totalitní režim. Některé z nástrojů jsou opravdovými unikáty, které používali jejich dědové či pradědové. V obci dokonce plánovali sehnat šikovného truhláře a třeba nějaké další řehtačky přidělat. Chodí zásadně chlapci.

„V pondělí doma odpočíváme, bolí nás nohy z chození po vsi,“ říkají společně koledníci.

K mazákům jako je Vojta Pisár, který chodí už devět let nebo Dominik Sarkány, který šel letos poosmé, patří známé tváře Martin Hejlek či Ota Krhounek. Kdo šel letos úplně poprvé byla hned čtveřice kluků a průvod obcí za zvuku řehtaček si pochvalovali.

"Chtěl jsem si to vyzkoušet. Řekl mi to kamarád, tak jsem dnes vyrazil. A musím říct, že je to super," říká desetiletý Matyáš Ouředník. Stejně starý je i další z nováčků Jirka Jelínek. "I já jsme se to dozvěděl od kamarádů a vyrazil si to zkusit. Baví mě to, udržujeme tradici v Šabině. Řehtačku mi půjčili na obecním úřadě," hlásil Jelínek. Čtveřici nováčků doplnili osmiletý Radovan Pisár a o rok starší Tomáš Botlík.

"Původně s námi měl jít i můj brácha Daniel, ale dnes mu nebylo dobře. Zítra už snad vyrazíme všichni a bude nás celkem devět," konstatoval ve čtvrtek odpoledne Dominik Sarkány.

Průvod kluků s řehtačkami projde od vrchní kapličky k té spodní. Aby je slyšela celá Šabina neváhají se během pochodu rozdělit na tři skupiny a poté se zase spojit. Na otázku, zda se někdy báli, že se nesejdou, kluci říkají, že jednou.

"Bylo to vloni v době kovidu, to jsme nevěděli co bude, co zakáží nebo povolí. Nakonec nás bylo myslím pět a tradici jsme tak nepřerušili," řekl Vojta Pisár.

Zvuk řehtaček prý vyhání nečisté síly z domů a stavení. Tak až půjdou řehtači kolem vašeho domu, nezapomeňte otevřít okno, aby zvuky jejich nástrojů dolehly do všech koutů.