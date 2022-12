Někteří čeští návštěvníci přijeli poprvé, ale pro některé z nich patří předvánoční cesta do Schnönsee k jejich obvyklému adventnímu programu. „Jezdíme sem pravidelně už asi šest let. Je to krásná akce, líbí se nám tady kvůli milé atmosféře a kouzelnému prostředí uprostřed lesa. A rádi se tu potkáváme s místními, se kterými jsme se už za tu dobu spřátelili,“ říká Ivana Loukotová z Plzně, která přijela do Schönsee s celou svojí rodinou.

Tisíce světélek zalilo adventní les na česko-bavorských hranicích

Bavorské adventní trhy jsou pověstné svojí podmanivou vánoční atmosférou s krásnou kulisou středověkých měst. Specializují se proto na ně i některé cestovní kanceláře. Po loňském zákazu, který postihl i Bavorsko, byla nyní poptávka zpočátku opatrnější i vzhledem k současné situaci v Evropě, ale nyní už je situace jiná. „Měli jsme do posledních dnů před adventem trochu obavy, ale pak začal zájem rychle narůstat a téměř se vrátil na předcovidovou úroveň, potvrzuje například Radek Kredba z CK Permon.

Bavorské příhraničí se svými malebnými městečky nabízí opravdu pestrý výběr adventních trhů.

Vybrali jsme pro vás některé z nich.

Regensburg s kouzlem zámeckého trhu

Romantický vánoční trh na zámku Thurn und Taxis má svoje kouzlo. Na krásně osvětleném vnitřním nádvoří se můžete ohřát u otevřeného krbu. Nechybí samozřejmě stánky s rukodělnými výrobky, ukázky řemesel, mnoho druhů svařeného vína s různými příchutěmi a typické bavorské klobásy. Tamní trhy trvají až do 23. prosince, neděle – středa: 10 – 20 hodin, čtvrtek – sobota: 10 – 21 hodin.

Romantický trh plný světel v Landsbergu

Okouzlí vás panorama starého města a jeho osvětlené barevné fasády. Celé scéně dominuje impozantní farní kostel a ve stáncích kolem něj jsou k dostání ručně vyráběné šperky, lucerny, dřevěné hračky, jablečné koláče, horké kaštany a především oblíbené nápoje Jägertee, horká čokoláda a svařák. Tyto trhy lze navštívit do neděle 18. prosince, pondělí – pátek: 16 – 20 hodin, sobota – neděle: 14 – 20 hodin.

Starobylý trh v Ausburgu

Jeden z nejstarších vánočních trhů v celém Německu se zde koná už od 15. století. Přiláká každoročně velké množství návštěvníků, kteří se těší na neuvěřitelně krásný program plný sborového zpěvu, svařeného vína, vyřezávaných betlémů a ukázek středověkých řemesel. Posledním dnem tohoto kouzelného trhu je pátek 23. prosince, neděle – čtvrtek: 10 – 20 hodin, pátek – sobota: 10 – 21:30 hodin.

Norimberský trh mezi kostely a fontánami

Mezi nejkrásnějšími vánočními trhy v Bavorsku nemůže samozřejmě chybět ani ten norimberský. Zvláště krásná je zde scenérie s kostely, fontánami a starým městem. A samozřejmě byste si neměli nechat ujít ochutnávku proslavených norimberských perníčků a dalších dobrot ve více než 160 stáncích. Zde se Vánoční trh koná až do Štědrého dne, denně: 10 - 21 hodin.

Kouzlo Vánoc v přístavním městě Lindau

Užijte si atmosféru vánočního trhu u Bodamského jezera. Okouzlí vás přístavní kulisy osvětleného města i mimořádně zajímavý program. Čekají vás adventní prohlídky města i plavby lodí. Ale samozřejmě se ani v Lindau neobejdete bez klasiky vánočních trhů, svařeného vína, cukroví a betlémů. Zde trvají vánoční trhy do neděle 18. prosince, vždy čtvrtek – neděle: 11 – 21 hodin.

Vánoce ve středověkém městě Rothenburg

Pokud máte rádi vánoční atmosféru se vším všudy, vydejte se do Rothenburgu. Krásné středověké město ožije během adventu bohatým vánočním programem. Na místním tržišti, kostelním náměstí i v atriu radnice vystupují každý den dechové kapely s tradiční hudbou, možná je i prohlídka kostela sv. Jakuba s průvodcem a pestrou nabídkou vás okouzlí více než padesát vánočních stánků uprostřed středověké architektury. Posledním dnem tohoto trhu je pátek 23. prosince, pondělí – čtvrtek: 11 – 19 hodin, pátek – neděle: 11 – 20 hodin.