„Máme mnoho klientů, kteří se k nám pravidelně vracejí. Chodí ale také náhodní zákazníci. V posledních dvou letech je zájem o vánoční výzdobu opravdu velký,“ popisuje majitelka květinářství a známá floristka Helena Ottová.

V módě je letos výzdoba v klasických barvách, jakými jsou červená a zlatá, a přírodní materiály. Na odbyt jdou ale také věnce s moderními prvky. „Máme tři skupiny zákazníků. Jedni chtějí takovou tu českou zlatočer-venou klasiku, těch je čtyřicet procent. Dalším čtyřiceti procentům se líbí takové ty moderní motivy v ledových barvách, které evokují zimu. Zbytek zákazníků kupuje extravagantní věci,“ vyjmenovala floristka.

Podle Ottové se poptávka razantně zvýšila během covidové pandemie. „Tím, že se vše zavřelo a nikam se nesmělo chodit, začali lidé více dbát na to, aby měli domov vyzdobený a tento trend stále trvá,“ řekla.

Mnozí si také začali výzdobu vyrábět doma. „Prakticky během celého listopadu prodáváme různé ozdoby na věnce. Chodí rodiče s dětmi a vybírají si například figurky, je to milé,“ pověděla s úsměvem květinářka.

Velkým hitem se také staly vánoční hvězdy, známé rudé květiny. Ty se v předchozích letech prodávaly až těsně před Vánoci, nyní je o ně zájem už teď. Rostliny jsou ale náročné na údržbu, často předčasně uvadají. „Není to úplně univerzální recept, ale vánoční růže by neměla být přelitá ani přesušená. Lidé by ji měli velmi citlivě zalévat. Rovněž nemá ráda průvan. Je dobré ji mít v místnosti, kde je teplota zhruba 18 až 22 stupňů,“ přidala radu Ottová, která s Přemkem Podlahou natáčela Receptář.

Prodejem adventních věnců však frmol nekončí. „Před Vánoci zákazníci nakupují výzdobu na štědrovečerní tabule,“ dodala.

Adventní věnec od paní Ottové lze pořídit od 300 až do 3000 korun.