Krušné hory – Vyznavači zimních sportů vzali o víkendu horská lyžařská střediska doslova útokem, a tak tam bylo pořádně živo.

Parkoviště u skicenter se plnila už od ranních hodin, zprvu se tvořily fronty u pokladen a pak i u samotných turniketů. I tak si ale návštěvníci Krušných hor v Karlovarském kraji užívali naprosto ideální lyžařské podmínky. Například v horské Bublavě spustili takřka celý areál včetně sedačkové lanovky. „Krásně sněžilo a sněhu napadlo opravdu hodně. Lyžování jsme si užili plnými doušky. Škoda jen těch front u turniketů. S tím jsme ale vzhledem k víkendu počítali,“ řekl lyžař Tomáš Malý, který zavítal právě do Bublavy. O víkendu se sice mírně oteplilo, ale podmínky pro lyžování zůstávají perfektní. V týdnu se bude rtuť teploměru pohybovat kolem nuly a meteorologové slibují další sněžení. Lyžování ve skicentrech si tak budeme moci dál užívat.

Bublava přilákala stovky lyžařů

Bublava – Díky přívalům přírodního sněhu očekávali vlekaři o víkendu nápor. A to se také stalo. Skicentra vzali lidé doslova útokem. Vysokou návštěvnost mělo i Ski Centrum Bublava, kam Deník v sobotu vyrazil na svah.

Je krátce po půl deváté ráno a my hledáme místo k parkování. To je u vleků zdarma a štosujeme se do řad společně s dalšími návštěvníky hor. Z parkoviště sjedeme pohodlně ke kase, kde nás čeká první fronta. Obsluha ale bravurně odbavuje jednoho lyžaře za druhým, a my tak můžeme po čtvrt hodině na svah. Chvíli si postojíme u turniketů na Středním Bleibergu. Kotva nás vyveze na vrchol sjezdovek a my se můžeme rozhodnout, zda zdoláme Malý, nebo Střední Bleiberg nebo se vydáme na nejdelší, kilometrovou sjezdovku Lesní. A právě tuhle trať volíme. Ráno je čerstvě upravená a jízda po ní je dokonalá. Nasedáme na lanovku a užíváme si lyžování při sněžení. Prostě dorazila ta pravá zima a společně s námi si sjíždění svahů užívají stovky dalších návštěvníků. Když za sebou máme první hodiny, zastavujeme se přímo na svahu v iglú, kde se můžeme občerstvit a trochu oddechnout. Dozvídáme se tam, že živo bude na bublavských svazích i příští víkend. A to nejen díky sněhu. Pod sjezdovkou se totiž v sobotu 19. ledna uskuteční venkovní koncert skupiny Funk Corporation.

„Vystoupí od 15 hodin na dojezdu červené sjezdovky. Vstupné se nevybírá a pro malé připomenutí se jedná o vynikající kapelu, která vystupuje na velkých festivalech a byla také předkapelou na posledním koncertu Toma Jonese v ČR,“ uvedl za pořadatele Vladimír Keblůšek.

Vyrážíme znovu na svah a je jasné, že vydržíme maximálně do oběda. Na první letošní lyžovačku to prostě a jednoduše stačilo. Bublava od nás získává palec nahoru.