Vůně klobásy, jitrnice, ale i hřejivého svařáku, který se v chladném počasí hodil a příjemně zahřál. Tak to v sobotu vypadalo na hradu Seebergu, kde se konaly Svatohubertské slavnosti a zabijačkové hody. | Foto: Deník/Kateřina Butaki

„Je to tradiční akce, kde se setkávají myslivci s veřejností a ukazují, jak myslivectví funguje. Nejmenší návštěvníci se například dozvěděli, co dávat zvířátkům do krmítka, ať už se jedná o ovoce nebo zeleninu. Další možností byla zastávka na střelnici, kde se střílí puškou na vyobrazená prasátka, ale tím dobrodružství nekončilo, protože byla možnost i lukostřelby, která není tak jednoduchá, jak vypadá. Veřejnost se seznámila s ohradníky, které chrání srnky před srážkou s autem, takže to byl takový průlet, jak to u myslivců chodí,“ říká knihovník a historik Muzea Františkovy Lázně Jiří Málek.