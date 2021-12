Silvestrovského programu se měl účastnit i DJ Miro Novy. „Na místě jsem měl být jako DJ společně s kapelou Koala. Náš program se měl odehrávat přímo na Národní třídě ve Františkových Lázních. Hodně jsem se vystoupení těšil, protože minulý Silvestr nevyšel bohužel ze stejného důvodu. Plánuji ale také alternativu za své vystoupení. Jedná se trochu o překvapení, ale už teď mohu prozradit, že budu chodit po městě s pultem na kšandách a reprákem v batůžku a budu hrát alespoň takto. Rád bych alespoň tímto způsobem rozdal lidem radost. Můžete mě vidět live, ale toto hudební vystoupení bude přenášené i online. Ovšem budu ještě včas informovat, takže to bude taková obměna Hudby do ulic. Chtěl bych ale lidem popřát, aby Vánoce prožili pokud možno v klidu a v pohodě, jak by to mělo být, a abychom se přestali stresovat a neustále někam pospíchat, i když chápu, že doba je hektická a dnešní doba si to tak trochu vyžaduje,“ pokračuje.

I když je program osekaný na minimum, o ohňostroj veřejnost nepřijde. „Situace s koronavirem je pro nás všechny opravdu náročná a dlouho se vleče. Samotnému je mi z toho smutno, že plánované akce musíme rušit, ale není radno tento vir provokovat a podporovat jeho šíření. Věřím, že naše společná zodpovědnost se do budoucna vyplatí a my budeme moci zase jednou, a já doufám, že brzy, v klidu žít bez těchto prozatím nutných omezení. Také opravdu věřím, že společnými silami to zvládneme. Chtěl bych nám všem do roku 2022 popřát hlavně zdraví, protože pokud jsme zdraví, tak můžeme být i šťastní. Přeji také každému z nás, aby těch šťastných dnů bylo co nejvíce a abychom se dokázali radovat i z maličkostí a vnesli do života větší nadhled,“ dodává starosta Kuchař.