Cheb - Hazardní hry je v Chebu opět možné provozovat pouze ve Svatém Kříži.

Umožňuje to nová vyhláška o regulaci hazardních her, kterou zastupitelstvo schválilo na svém zasedání na začátku prosince a která vstoupila v platnost 23. prosince. Vyhláška vychází z pravidel regulace provozování hazardních her na území města Chebu, která zastupitelé odsouhlasili na svém premiérovém jednání v listopadu. Oproti předchozí vyhlášce, kterou bývalé zastupitelstvo narychlo schválilo na svém posledním zasedání v září, neobsahuje nová vyhláška žádné výjimky pro kasina nacházející se mimo Svatý Kříž. Město se tak vrátilo ke stavu z roku 2017, kdy byl hazard už jednou povolen pouze ve Svatém Kříži.

Podle vedení města by v důsledku toho, že ze samotného Chebu veškerá výherní zařízení zmizí, nemělo dojít ani k žádnému dramatickému poklesu příjmu z hazardu. V posledních letech získávalo město z výherních hracích přístrojů a loterií kolem 30 milionů korun.