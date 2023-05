Hnutí ANO v Karlovarském kraji se, jak uvedlo, rozhodlo ještě více zintenzivnit svou práci. Kromě kritiky vládnoucí opozice slíbili jeho členové také navrhovat konkrétní řešení. Hnutí upozorňuje na řadu kroků vládnoucí opozice, které jsou podle něj chybné, podivné nebo nepromyšlené.

Členové ANO v Karlovarském kraji. | Foto: ANO

"Mnoha věcem jsme zabránili, mnoho nesmyslů napravili, ale cítíme potřebu pracovat ještě více. Koalice je slepenec dvanácti subjektů a je to bohužel vidět. My chceme lidem nabídnout jasnou alternativu pro náš region, jasnou vizi," říká předsedkyně a poslankyně Jana Mračková Vildumetzová, která bude v krajské stínové vládě předsedkyní. V gesci bude mít ekonomiku a finance. Vnímá také, že na celostátní úrovni funguje stínová vláda skvěle. "Tento model chceme nyní aplikovat i v rámci Karlovarského kraje," řekla.

Spolu s ní budou v krajské stínové vládě hnutí ANO Gabriela Dostálová pod kterou bude spadat zdravotnictví, JFT a regionální rozvoj. Sociální věci bude mít v gesci Renata Oulehlová, dopravu zase Martin Hurajčík. Petr Kubis se má zabývat ve stínové vládě bezpečností. Andrea Pfeffer Ferklová zase lázeňstvím a přeshraniční spoluprací. Školství má být v gesci Hany Žákové, cestovní ruch bude patřit Miloslavu Chadimovi. Erik Klimeš má ve stínové vládě dohlédnout na majetek a investice, Jan Vrba na životní prostředí a energetiku. Rozvojem venkova, měst a obcí se má zabývat Ludmila Vocelková. Sport dostal na starosti Josef Váňa a kulturu a památkovou péči Jaroslava Brožová Lampertová.

Vary chtějí znovu otevřít terasu Mlýnské kolonády. Ve hře je zpoplatnění

Krajská koalice, kterou v Karlovarském kraji tvoří STAN, Piráti, hnutí Místní, koalice ODS a KADU-ČSL a SNK1, proti vzniku stínové vlády hnutí ANO nic nenamítá, ovšem nebývá to podle ní v krajích zvykem. "Může mít smysl ve chvíli, kdy bude obsazena lidmi s věcným a racionálním přístupem ke krajským tématům. Potom je možné rozumnou debatu jedině přivítat. Stávající složení ze zástupců klubu hnutí ANO, kteří v rámci opozice užívají silně konfrontační a destruktivní rétoriku, spíše nasvědčuje tomu, že je to jen zbožné přání. V případě, že se činnost stínové vlády bude odehrávat ve stávajícím opozičním módu – tedy pálit ze všech pozic za každou cenu na cokoliv s využitím dezinformací, manipulací a účelovým vytvářením vlastního světa odtrženého od reality, pak je jakákoliv diskuse marná. Ale třeba nás kolegové příjemně překvapí," uvedl hejtman Petr Kulhánek (STAN).

Patrik Pizinger (Místní), krajský radní pro regionální rozvoj a projektové řízení dodal, že si není úplně jist, jestli je dobré se na krajské úrovni inspirovat zrovna celostátní politikou, kde stínové vlády patří k tradici. "Osobně jsem zastáncem konstruktivní a věcné komunální politiky, kde bychom měli společně bez emocí, politických her a mediálních výkřiků racionálně řešit to, co lidé v našem regionu skutečně potřebují. Na stínové vlády ať si hrají v parlamentu. Ale je to rozhodnutí i právo opozice a já ho respektuji," doplnil.

Dvory zaplnily stovky psů. Závodiště hostilo jubilejní krajskou psí výstavu

Jindřich Čermák, krajský radní pro školství (Piráti) vidí fungování stínové krajské vlády poněkud skepticky a svým způsobem to vnímá jako raritu. "Osobně nevím, jaký bude rozdíl mezi činností zastupitelského klubu ANO a takzvanou krajskou stínovou vládou, která se shodou okolností kryje se zmiňovaným zastupitelským klubem. Považuji to za určitou marketingovou nálepku na blížící se krajské volby, která ale nebude mít žádný reálný vliv. Pro kolegy z ANO budeme jistě stále představovat to nejhorší možné v našem kraji a je úplně jedno, zda se to nazývá zastupitelský klub stínová vláda nebo Velký chural," uvedl. Z politologického hlediska je podle radního Čermáka vytvoření stínové regionální rady rarita. "Už jen z toho důvodu, že krajská rada vždy skládá jen ze zastupitelů a nelze předpokládat, že se za ANO dostane do nového zastupitelstva všech 13 stávajících zástupců," dodal.