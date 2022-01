„Za loňský rok jsme v kraji vyjížděli ke 37 popáleným dětem do sedmi let věku. Některé případy byly relativně lehké, ale některé byly závažné, podle volajících bylo postiženo více než deset procent těla. Mezi ně patří i případ z Horažďovicka, kdy šlo o vařící omáčku na sporáku. Dítě utrpělo popáleniny na zhruba třiceti procentech povrchu těla a muselo být transportováno na Královské Vinohrady. Vzpomínám si i na případ z Plzeňska, kde se rodiče špatně domluvili a malou holčičku omylem položili zadečkem a nožičkami do vaničky s velmi horkou vodou. Utrpěla závažná zranění,“ řekla Deníku krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Miluje Čechy tak, že se raději nechá zavřít, než by odjel

Nejčastěji se dítě opaří, pokud na sebe převrhne horký čaj, kávu, polévku či jinou tekutinu, stojící na stole, na sporáku a podobně. Někdy také zakopne o kabel od varné konvice, fritovacího hrnce či jiného zařízení a obsah na sebe převrhne.

„U maličkých dětí je to opravdu velký problém. Nejzávažnější je, pokud je zasažený obličej, krk, hrudníček či genitál. O trochu lepší situace je, jsou-li opařeny končetiny, nicméně i v tomto případě jde o záležitost velmi bolestivou,“ vysvětlila Svobodová a dodala, že u dětí do čtyř let musejí rodiče být mimořádně opatrní. Potomky neustále hlídat a horké tekutiny nenechávat nikde v jejich dosahu. „Stačí okamžik a pro dítě to znamená měsíce utrpení, bolestivých převazů, infekcí a podobně, navíc mohou zůstat i jizvy,“ apelovala záchranářka.

Žáci si vyzkoušeli práci v zahraničí, díky škole zavítali do Itálie a Španělska

Některými případy, jako byl např. ten na Horažďovicku, se zabývají i policisté. Ti ho řešili původně pro přestupek, ale nyní po měsících šetření zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Na slovo jsou ale skoupí. „Vzhledem k probíhajícímu přípravnému řízení nelze zatím sdělit žádné podrobnosti,“ řekla Deníku Dana Ladmanová z klatovské policie.