Loňská opatření vlády proti koronaviru však celou akci změnila od základu. Oslavy byly pro omezený počet návštěvníků, kteří navíc museli platit vstup. Rázem se strhla vlna odporu a pořadatelé byli na sociálních sítích lynčováni. Letos se vše vrací k normálu a návštěvníci se mohou těšit na Den horníků, známý spíše jako Hornická pouť, s plnou parádou.

Styďte se, paskvil, ale i názor, že kapely byly skvělé. To jsou některé z loňských reakcí lidí. Sokolováci se namlsali z předchozích let a loňská opatření vlády v boji proti koronaviru je rozžhavila doběla. Jejich vlna vzteku se však neobrátila proti vládě či hygienikům, ale proti městu a pořádajícímu městskému domu kultury.

A letos by se lidé měli opět dočkat oslav v plné parádě. "Program oslav bude pořádně našlapaný a neměl by se snad najít nikdo, kdo by si v sobotu 11. září nepřišel na své," říká mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín. Den horníků a Hornická pouť se budou odehrávat na třech místech, kterými jsou náměstí Budovatelů, kde bude hlavní pódium a na své si přijdou příznivci popu a rocku. Na Starém náměstí zazní folk a country. Volnočasový areál Bohemia zažije tvrdší rock a ohňostroj. Program začne na obou náměstích od 14 hodin, v areálu Bohemia pak o hodinu později. Za zmínku stojí vystoupení Davida Kollera, Verony nebo Eternal Fire. Chybět nebude stánkový prodej, kolotoče či ukázky IZS.