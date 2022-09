„Pokud se totiž přepočítá celkový přírůstek dětí na počet obyvatel, má Přebuz největší vzestup ze všech měst v naší zemi. Vloni se zde narodilo šest nových občánků, a v nejmenším městě republiky to bylo hned znát v nárůstu populace. U horského městečka se 77 obyvateli, to bylo téměř osm procent. S trochou nadsázky se tu říká, že v okolí Přebuzi vládne osm měsíců zima a čtyři měsíce chladno. Není to ale pravda. A i když na nedaleké Rolavě padají v zimě teplotní rekordy, může se každý přijet přesvědčit, jak je v nejmenším městě naší republiky krásně," říká starosta Martin Bruoth.