Pro podnikatele z pohraničí je však i takové otevření hranic skvělou zprávou. Do vylidněných míst se dnes opět začal vracet život. Na příjezd německých hostů se ihned začali chystat třeba v restauraci Švejk, pár metrů za starým hraničním přechodem v Rozvadově. „Teď se budeme snažit dohonit, co jsme za dobu nuceného uzavření ztratili. Nedělali jsme žádné velké úpravy, pouze jsme vylepšili terasu. Na otevření už se těšíme, první hosty přivítáme v sobotu,“ řekl provozovatel Ĺudovít Kollár. Personál v pátek pečlivě uklízel, napilno měli také kuchaři.

Otevření chystají také freeshopy. „Byli jsme připraveni otevřít 15. června. Teď potřebujeme nějakou dobu, aby se naše prodejny mohly otevřít. Je třeba je zavézt zbožím, a nachystat vše potřebné,“ uvedl za společnost Travel Free její mluvčí Libor Novák.

S velkou radostí uvítal zprávu o otevření hranic i starosta Železné Rudy Filip Smola. Nyní mají denně vysoké ztráty, až 150 tisíc korun. „Na turisty se moc těšíme, naše město žije z turistického ruchu. Denně přicházíme o zhruba sto tisíc korun v rámci zdanění hazardu a loterií, protože nám neběžela casina, a zbytek jsou ztráty z ubytovacích poplatků, sdílených daní a podobně,“ uvedl starosta. Obavy má jen kvůli dopravním komplikacím. "Jediné, co mi kazí úsměv na tváři, tak je fakt, že první etapa budování průtahu městem bude končit až 15. června, takže očekávám dopravní komplikace v oblasti Samot. Budu ale věřit, že všichni, kteří pojedou o víkendu do Německa, tak dodrží objízdnou trasu," dodal Smola.

Z otevření hranic a zrušení povinných testů má radost Petr Král ze Sušicka, který pracuje v Německu, ale nyní tam dlouho nebyl. "Byla to dlouhá doba, nejprve jsem nejezdil do práce, protože byly uzavřené hranice, pak jsem nezačal ani když už se do práce mohlo, ale jen s testy, protože by se mi to nevyplatilo - platit si testy a ještě jezdit objížďkou přes Nýrsko. To by bylo hodně finančně náročné. Takže teď jsem rád, že už to bude lepší a konečně se vrátím do práce," řekl Král.