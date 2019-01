I díky spolku Tradiční venkov panuje v obci čilý ruch

Josefov – V obci Josefov to žije. A je to do velké míry i díky spolku Tradiční venkov, který pořádá řadu kulturních akcí nebo se na nich podílí spolu s obcí a dalšími spolky.

Jeho členové vyrážejí na pěší pochody po kraji a také za poznáním autobusem po celé naší republice. A nezapomíná se ani na seniory, kteří se zapojují do akcí spolku, pomáhají a také mají vymezeno pravidelné setkání v měsíci, kdy se věnují různým činnostem a mohou hlavně pobýt a poklábosit. „Letošní rok byl opravdu úspěšný," zhodnotila za spolek Dana Suchánková. „Podíleli jsme se opět na masopustu, pálení čarodějnic, kácení máje, Josefovských snadných prachách, dětském dni či Václavské zábavě," vyjmenovala některé z kulturních akcí, které si nenechají ujít nejen místní. V rámci turistiky se zájemci vydali například na Rotavské varhany, na Cibulku, autobusem pak do Plzně, Prahy nebo Bečova. „Výlety připravujeme i příští rok," doplnil Václav Mikeš. „Chceme jít na pouť do Chlumu, na Bleiberg, do Krásna, Lokte, autobusem opět na nějaké vánoční trhy," upřesnil. Stejně tak se spolek zapojí do tradičních josefovských akcí. „Otázka ale je, kde se budou konat. Prostranství, které vzniká díky Nadaci Via, má malou kapacitu a náves bude rozkopaná kvůli stavbě komunitního centra," nastínili oba možný problém. Spolek má více jak tři desítky členů a zapojuje do svých aktivit i seniory. A ti si tuto možnost náramně užívají. „Teď naposledy jsme dělali vánoční výzdobu, pomáháme s přípravou akcí, hrajeme hry, klábosíme. Je to takový příjemný relax," pochvalovala si Libuše Soukupová. Nejbližší akcí ve spolupráci se spolkem Sport Josefov je už čtvrtý ročník Novoročního josefovského běhu, který startuje na Nový rok ve 14 hodin z josefovského hřiště.

Autor: Lucie Žippaiová