"Nevěřím tomu. Je to divné. Nejdřív nedává univerzita informace, pak se ztratí obojek. Komedie pro lidi. Ať se mu daří," takové a další podobné komentáře spustily lavinu dalších a zpočátku se na ně snažila organizace reagovat. "Když si čteme komentáře, dost nás ty reakce lidí mrzí. Kam to pak má ochrana přírody dotáhnout, když už ani odborníkům lidé nevěří, respektive podráží jejich důvěru. Je dobré se ptát, ale tohle nejsou ani otázky, to jsou do vzduchu vykřičené teze. Bublovi držíme všechny palce a respekt všem, co se o Bublu zajímali a zajímat budou. Cestičku spolupráce mezi organizacemi je třeba prošlapat, snad to bude po tomto začátek něčeho dobrého," snažili se odpovídat záchranáři z organizace Zvíře v nouzi. Pak to ale vzdali.

"Vážení, diskuse se tu stává nepřehlednou, nejsme schopní tu na vaše připomínky včas reagovat, proto jí uzavíráme. Těší nás váš velký zájem a sdílíme vaše starosti o vlka Bublu. Facebook ovšem není vhodné prostředí na takovou diskusi - příliš mnoho trollů. Své dotazy a komentáře dále směřujte prosím mailem na zvirevnouzi@csop.cz, co se týče rozbité vysílačky, tak na Mendelovu univerzitu. A co se týče využití vybraných peněz, tak na záchrannou stanici Drosera," vzkazuje organizace lidem, kteří mají zájem o informace týkající se vlka.

Vysílačka umístěná na obojku se podle zvířecích záchranářů před pár dny odmlčela. "Výrobce vysílačky analyzoval poslední předaná data a konstatoval, že došlo k mechanickému poškození vysílačky, přerušení nějakých spojů. Jak k tomu došlo, se nedozvíme. Další informace o tom, jak se náš vlk doma má, už budou získávány pouze náhodně - z fotopastí či ze svědectví lidí, kteří vlka s obojkem uvidí," konstatují záchranáři.

Obojek je podle nich konstruován tak, že po čase sám odpadne. Pak už asi Bublu od ostatních vlků nikdo nerozezná. "Doufejme! Je dobré, že data z vysílačky ukázala, že se vlk po vypuštění aktivně pohybuje. Naběhal po Krušných horách desítky kilometrů. Přijímal potravu. Přežil fakt drsné počasí. Přejme si společně, aby toto byla poslední zpráva o vlku Bublovi a jeho touze po životě doma v přírodě! Díky všem, kteří mu tuto touhu pomohli naplnit," dodávají.

Vlk, kterého lidé našli vloni sraženého v Krušných horách a starali se o něho veterináři, záchranné stanice handicapovaných živočichů Drosera v Bublavě a poté ve Vlašimi, se stal zvířecí celebritou. Na jeho péči se vybraly miliony korun.