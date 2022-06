O stavu bydlení v Sokolově podle něj neexistují žádné přesné analýzy, o které by bylo možno občanskou či politickou diskuzi opřít. Proto je prý nutný dialog při setkání s občany.

"Poté se může připravit věrohodná analýza, která bude mapovat situaci bydlení ve městě," konstatuje Bauchner. Iniciativa zveřejnila několik cílů, kterých chce dosáhnout.

Především chtějí, podle svých slov, dát občanům naději, že pokud se lidé na něčem smysluplném domluví a usilují o to společně, dá se mnohé posouvat k lepšímu. Chtějí upozorňovat na to, jaké společenské a finanční dopady na občany mají špatná řešení a neřešení problematiky dostupnosti bydlení. Také mají v plánu dávat podněty a zpětnou vazbu místním politikům, úředníkům, vlastníkům nemovitostí a dalším občanům Sokolova a povzbudit je k odvaze problémy řešit. A nejen to.

"Chceme být místním aktérům oporou a dávat jim důvěru, kdykoliv začnou usilovat o změnu, zveřejňovat dobré příklady odjinud, dát slovo zkušeným a odborníkům na daná témata. A v neposlední řadě zapojit mladé lidi, kteří jsou budoucností Sokolova," dodává Bauchner.

Zároveň upozorňuje na to, že jejich cílem není konfrontace s politiky a vyvolávání názorových střetů.

Iniciativa zároveň vybízí Sokolováky ať neváhají a zapojí se do jejich aktivit. Mohou to být přípravy seminářů, odborných materiálů, správa sociálních sítí a další. Kontaktní osobou je Petr Bauchner, mailová sdresa je: strechanadhlavousokolov@gmail.com.

Výše zmíněné dotazníkové šetření se následně stane podkladem pro veřejné debaty občanů. První z nich se uskuteční ve čtvrtek 9. června od 16 hodin v aule sokolovského gymnázia. Členové iniciativy doufají, že podněty z veřejných debat se v neposlední řadě stanou pro místní politiky motivací k tomu, aby se začali zabývat seriózní bytovou politikou Sokolova.