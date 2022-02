"Mám to štěstí, že mám vedle sebe někoho, kdo to vnímá stejně jako já. Tím chci říci, že nelpíme tolik na těchto událostech, kdy je potřeba světu dokazovat něco v jeden určitý den. Určitě si ten den zajdeme někam na sklenku dobrého vína. Možná bych mohl i něco uvařit, ale oba jsme v tomto natolik střízliví, že pokud nám to okolnosti a práce nedovolí, uděláme si hezký den jindy. Třeba 22.02.2022, to je hezčí datum než 14.02.2022, co říkáte? Tím ale nechci působit tak, aby to vypadalo, že bych chtěl bojkotovat datum svatého Valentýna,“ říká Miro Novy z Chebu.

Poukazuje na to, že nejen ženy, ale nikdo by se neměl hroutit, když neoslaví den zamilovaných 14. února. „Dokazujme si lásku častěji, večeřme s celou rodinou nejen na Štědrý den, neuctívejme památku zesnulých jen na dušičky. A možná si také nemalujme představy o Valentýnu sami, nečekejme na to, co ten druhý pro nás připraví a jestli nezapomene. Naopak spolu komunikujte a řekněme si vzájemně své představy, jak den chceme spolu prožít,“ doplňuje.

Zdeněk Soukup z Františkových Lázní si postupně cestu k Valentýnu našel. „Dřív jsem si říkal, že je to jen americký svátek, který sem do České republiky nepatří. Na druhou stranu udělat si hezký den s partnerkou nebo i hezký večer s procházkou na příjemnou večeři a udělat si pohodičku není nic proti ničemu. Na Valentýna jsme teď ještě nic neplánovali. Máme totiž dvě děti a víc jak z devadesáti procent hlídání nemáme, takže u nás je to romantika ve čtyřech. Je to zkrátka jiný level romantiky,“ směje se.

Moderátor David Petřík by svátek zamilovaných nejspíš vymazal. „Valentýna neslavím a nemám ho rád, protože to mám tak nastavené. Myslím si, že by si lidé měli city projevovat celý rok namísto jednoho dne, kdy se udělá nějaké gesto, které stejně nic nezmění, takže si myslím, že by to neměla být oslava v jediném dni. Velká gesta v jeden den nemají velký význam,“ uvádí.

Svůj pohled přidává i Miloš Kourek z Františkových Lázní. „Myslím si, že by se lidi měli mít rádi celý rok a ne jen na Valentýna. Mám rád spontánnost a tím pádem není pro mě tento svátek spontánní, protože ho vnímám jako určující den, kdy mám mít někoho rád, a to se mi tedy vůbec nelíbí. Líbí se mi to, když toho člověka budu mít rád, když zrovna budu chtít já a ne, že mi to určuje nějaký svátek,“ míní.

Naopak místostarosta Sokolova Jan Picka vnímá Valentýna jako jednu z dalších příležitostí rozdávat radost. „Valentýna určitě slavím a vzhledem k tomu, že mám kolem sebe tři dcery, vnučku, manželku, tak rozhodně mám s kým slavit,“ uzavírá.