KARLOVARSKO

Jak opět oživit turistický ruch v Karlových Varech? To bylo nejdůležitější téma, které během května řešila karlovarská radnice. Karlovy Vary na to uvolnily 45 milionů korun. Město vydalo pobytové vouchery – takzvané VARYvouchery, které měly do města nalákat české hosty v době dovolených. Město na ně uvolnilo deset milionů korun a zájem o vouchery byl obrovský. Dalších 35 mil. Kč posloužilo na kampaň na podporu lázeňství a cestovního ruchu v republice, která Karlovy Vary prezentovala jako město zážitků. Karlovy Vary byly první město v republice, které vouchery kvůli covidu – 19 odhlasovaly.

CHEBSKO

Do studny spadl na začátku května desetiletý chlapec. Drama se odehrálo v Mokřinách u Aše. Incident měl šťastný konec. Život chlapci zachránil jeho kamarád a také trubka, díky které se ve studni držel nad hladinou. Chebská nemocnice se potýkala s vysokým počtem nakažených koronavirem. Vedení nemocnice přijalo opatření a převezla pacienty, kteří nebyli nakaženi covid-19 do jiných zařízení.

Ve Františkových Lázních se uskutečnilo jedinečné svěcení léčivých pramenů. I když se do poslední chvíle nevědělo, jestli se letos uskuteční. Část veřejnosti, respektive sto lidí, se ho i zúčastnila. Další obyvatelé lázní sledovali žehnání z pohodlí domova, protože se přenášelo on-line.

SOKOLOVSKO

v květnu přišla pro Sokolov skvělá zpráva. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž vyhovělo jeho žádosti a pošle Sokolovu 50 milionů korun. Je to zhruba třetina nákladů na stavbu pobytového zařízení pro seniory, která je v plném proudu.

KARLOVARSKO

V červnu spustila protikorupční organizace Hlídač státu nový projekt K-index. Do pilotní verze byly zařazeny Karlovarský a Ústecký kraj. Jde o nový, datově-analytický nástroj webové aplikace Hlídač státu.

CHEBSKO

Letící dívka od akademického sochaře Jana Hány přistála na začátku června opět na zemi. Památník Vítězství byl nově umístěn v Lesní ulici za Městským muzeem Mariánské Lázně.

Dlouhých třicet let čekaly obce Drmoul a Trstěnice na potřebný obchvat. Denně lidem z těchto obcí projíždělo pod okny dvanáct tisíc aut. Novým obchvatem se obyvatelům uleví, ale Chebsko se také zbavilo tzv. křižovatky smrti u Drmoulu.

SOKOLOVSKO

Stavaři v červnu dokončili výstavbu dopravního napojení na komerční zónu v Podkrušnohorské výsypce na Sokolovsku. Jde o silnici s kruhovou křižovatkou, která povede rovněž k chystanému vývojovému a testovacímu centru automobilky BMW Grou. Náklady na stavbu dosáhly 92,3 milionu korun.

Záchranáři v Sokolově dostali koncem června po celkové rekonstrukci budovy kvalitnější prostory pro svou práci. Jejich základna skýtá zázemí také krizovému štábu Integrovaného záchranného systému KVK při řešení mimořádných událostí a má zde důležité záložní operační středisko. Celkové náklady byly vyčísleny na 18,9 milionu korun.