O kampani, činnosti komunitního centra a také o plánech na další rok Deník hovořil s předsedou komunitního centra Jan Hamar.

Představte Komunitní centrum Chebsko.

Komunitní centrum Chebsko je nezisková organizace, která vznikla na konci roku 2018. Zabýváme se především zlepšováním života dětí a mládeže v našem kraji. Vytváříme podmínky pro výměnu zkušeností, pro vývoj tvorby a realizaci kvalitních projektů v oblasti informací a prevence. Osvětová a humanitární činnost nám není cizí.

Komunitní centrum se rozhodlo pomáhat i v době pandemie koronaviru. Jak jste pracovali během covidu?

Komunitní centrum Chebsko během covidu realizovalo rozvoz jídla a pitného režimu na hraniční přechody a také do nemocnic v Karlovarském kraji. Během toho jsme navštívili hraniční přechod v Rozvadově, Svatém Kříži a Pomezí nad Ohří.

Největším projektem letošního roku je kampaň Daruj krev, zachraň život. Kde vznikl nápad takovou kampaň v Karlovarském kraji realizovat? Kdo všechno se na kampani podílel?

Máte pravdu, šlo bezpochyby o náš největší projekt. Kampaň, která byla určena na podporu a získání nových dárců krve a krevní plazmy, podpořil hejtman Karlovarského kraje. Projekt vznikl v našich hlavách, kdy jsme se rozhodli udělat něco pro lidi a tak zvaně zachraňovat lidské životy. Takovou činností je bezpochyby darování krve. Informoval jsem se na transfúzních stanicích v našem kraji, kde je opravdu velký nedostatek dárců krve i krevní plazmy. Připravily jsme takzvané Dny dárců, kdy jsme ve spolupráci s Nemocnicí Sokolov připravili program a informační stánek pro dárce. Kdo byl na vážkách mohl se zajít informovat právě na tyto dny, které se konaly v Chebu, v Sokolově a dvakrát v Karlových Varech.

Pandemie koronaviru ale plány, které jste měli s kampaní na začátku letošního roku, narušila. Jak moc?

Původně jsme měli v plánu s projektem navštívit žáky a studenty škol. Chtěli jsme je informovat o tom, jak moc je dárcovství krve důležité. I tak bych ale projekt zhodnotil jako velice úspěšný. Podařilo se nám díky informacím na sociálních sítích, projektových dnů a navzdory koronaviru přilákat stovky nových dárců Kampaň jsme zhodnotili jako úspěšnou podařilo se nám díky informovanosti přilákat stovky nových dárců. i době pandemie koronaviru, která nám toto celá zhatily.

Kampaň měla úspěch a v příštím roce by měla proběhnout i v jiných koutech v republice. Kde přesně, jak to bude probíhat a jak moc je to organizačně náročné?

V příštím roce plánujeme celorepublikovou kampaň ve spolupráci se společností DARUJU KREV, která vytváří aplikaci. Shodli jsme se, že oni jsou dobří v marketingu, tvorbě a prezentaci a my umíme dobře plánovat a realizovat akce. Bohužel zatím nevíme, co bude. Partneři stále netuší, jaká bude situace a jak se koronavir rozšíří. Pro takto velkou kampaní je třeba spousty práce, úsilí a hlavně peněz. Realizace takto velkých akcí je velmi náročná, jak časově tak finančně.