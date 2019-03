V tuto chvíli je to jediný antikvariát v chebském okrese. Mnozí ho znají pod názvem Minikvariát. Nachází se přímo v historické budově Špalíčku. Otevřel ho téměř před rokem provozovatel Daniel Čihák. A povedlo se. Dnes má obchůdek i svůj vlastní e-shop, kde si knihy objednávají lidé ze všech koutů České republiky. Ačkoliv se to nezdá, má provozovatel na skladě tisíce různých knih. A postupně přibývají další. Nejvíce se lidé shánějí po knihách se zdravou výživou, esoterikou a historickou tematikou.

Co vás vůbec dovedlo k tomu, abyste v chebském Špalíčku otevřel nejmenší antikvariát v kraji?

Troufal bych si říct ´nejmenší antikvariát na světě´, jsme fakt pidi. Naše prodejna funguje na dvaceti metrech čtverečních. Samozřejmě naše nabídka knížek je mnohem větší, než co nabízíme fyzicky v obchodě, máme sklady se spoustou knih. Ale zpět k vaší otázce. Studoval jsem bohemistiku a následně pracoval v jednom z největších antikvariátů v Praze, kde jsem dostal úžasnou příležitost naučit se, jak toto řemeslo provozovat. Otevření vlastního antikvariátu bylo tak trochu nasnadě. Vrátil jsem se zpátky do Chebu, bloumal jsem po městě a vždycky, když jsem chodil kolem Špalíčku, říkal jsem si, že to místo má kouzlo takových těch malých krámků třeba ve Francii, či někde jinde na jihu, kde je teplo. Dlouho jsem v Chebu nebyl, a tak jsem jej vnímal trochu jako turista, i když jsem původem Cheban. Prostě jsem viděl ty kavárničky, co se pomalu otevírají v deset dopoledne, servírka rozestavuje stolky a židle, zavoní to kávou a vy vejdete do jednoho z butiků a koupíte si nějakou cetku nebo veteš nebo sáček s levandulí jen tak pro radost. Anebo třeba knížku. Zkrátka jsem chodil okolo a říkal si, jestli mít někde v Chebu antikvariát na místě s duší, pak tady. Přál bych vám posedět tu někdy večer, když už svítí jen lampy zvenčí, ta atmosféra tu je.

Jméno Minikvariát není zrovna obvyklé, jak jste se k němu dostal?

S názvem jsem dlouho bojoval, aby to byl jednoduchý, snadno zapamatovatelný, aby neobsahoval v názvu žádné patvary s kořenem ´knihy´ a ´antikvariát´, až jsem to vzdal a okopíroval fungující koncept podle kapely, kde hraju na miniklávesy, s názvem Minikapela. Samozřejmě jsem tím porušil všechna marketingová pravidla a teď musím poslouchat lidi tázající se: miniantikvariát? nebo ale jste taky antikvariát, že jo? anebo a vy tu ty knížky jako prodáváte, nebo co to je?

Teď už za sebou máte téměř rok od otevření. Jak se vám daří?

Obecně jsem velmi rád za zkušenost s podnikáním. Jako všichni, kdo začínají, jsem neměl tušení, co všechno to obnáší. Cítím se velmi vděčen za tu možnost denně se učit nové věci. Je to útrpné a naplňující zároveň. Po pravdě mi to dost sedí, ve stereotypu a něčem již známém, naučeném se necítím příliš pohodlně. Zároveň jsem individualista a rád dělám věci podle sebe, takže je to vlastně znouzectnost.

A co reakce veřejnosti? Zvykli si na vás?

V Chebu se nám líbí, máme stálé zákazníky, které snad neštveme. Děláme všechno pro to, abychom nabídku knížek obnovovali a rozšiřovali.

Které knihy jdou u vás takzvaně nejlépe na dračku? A na které se u vás v krámku práší?

Nespecializujeme se, víme, co se prodává, a to se snažíme nabízet. Samozřejmě to nezávisí pouze na nás, jsme antikvariát, ne knihkupectví. To znamená prodávat můžeme jen to, co nejprve vykoupíme od lidí, z pozůstalostí. Často existuje představa o tom, že antikvariáty jsou navzájem propojené a existuje nějaký centrální sklad, odkud se knihy berou. Antikvář je podnikatel jako každý jiný. Nejvíce na dračku jdou motivační knihy, knihy o zdraví, esoterika, historické knihy, obecně knihy odborného rázu. Nabídka antikvariátu nemusí být mimoběžná ani například módním knižním trendům. Nabízíme spoustu knížek, které leží na pultech knihkupectví po čtyřech pěti stovkách, a my je prodáváme, třeba i nečtené v perfektním stavu, za poloviční ceny. Snažíme se, aby se nám na knížky neprášilo, ale některé tituly ze své podstaty na svého kupce čekají delší dobu. Jsou to většinou větší knižní celky typu slovníky, encyklopedie nebo knihy specializovaných oborů, sběratelské rarity a podobně.

Kolik publikací je v Minikvariátu hostům k dispozici?

Naše nabídka se pohybuje v řádu tisíců knih. Jsme teprve v začátcích, ale prozatím se setkáváme s pozitivními ohlasy. Některé knížky se u nás ohřejí sotva pár hodin.

Máte mezi tolika tituly i nějaké netradiční kousky?

Prodali jsme spoustu krásných, některých cenných, ba i drahých knih. Nejcennější titul je ten, který ve vás vyvolává silné pocity a vzpomínky a ke kterému se rádi, třeba i několikrát vracíte. To je náš přístup ke knihám.

Zprovoznili jste i elektronický obchod. Proč jste k tomuto kroku přistoupil?

E-shop je jedinou možností, jak nejenom v tomto oboru zůstat naživu. Je podivné, že zákaznice z Brna si objedná knihu z e-shopu MiNiKVaRiáT sídlícího v Chebu a zákazník ze Sokolova tu samou knihu zase z Ostravy. Je to divné, ale je to také to jediné, co k tomu můžu říci. Kupujete si elektroniku v kamenném obchodě v Chebu, nebo kliknete večer na počítači a přiveze vám ji druhý den kurýrní služba? Chování lidí se mění a tomu se přizpůsobuje i podnikatelské prostředí, byť třeba nerado. E-shop byl v mém případě každopádně plánovaným krokem.

Dá se u vás zakoupit i nějaké jiné zboží kromě knih?

Prodáváme také ručně vyráběné šperky od Nelly Wernischové design.

Mohou vám i lidé s rozvojem antikvariátu pomoci?

Prosím, budeme moc rádi. Apelujeme tímto na všechny, aby nás kontaktovali v případě, že chtějí prodat, či se chtějí zbavit knížek. Budeme rádi za každou knihu, kterou se nám společně podaří zachránit. A nemusí to být jen knihy staré. Prodejnost knih jsme schopni posoudit a rádi všem poradíme. Vykupujeme dále také starší designový nábytek, bytové doplňky, starožitnosti a jiné. Také sháníme pomocnou sílu, s podtitulem: zájem o knihy je povinný! Pro podrobnosti mohou všichni zájemci napsat na e-mail: info@minikvariat.cz.