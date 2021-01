„Průměrně máme denně pět příjmů nových pacientů bez ohledu na to, zda je pracovní den nebo víkend,“ informovala ředitelka Nemocnice Mariánské Lázně Veronika Kropfreiterová. Podle jejich slov tak situace, kdy se o uplynulém víkendu převáželi pacienti z přeplněné chebské nemocnice také do Mariánských Lázní, aby se uvolnila lůžka na interním oddělení, nebyla ničím nestandardním. „Takto funguje spolupráce po celou dobu fungování Covid centra, kdy prioritně přijímáme pacienty z Karlovarské krajské nemocnice v Chebu a Karlových Varech a Nemos Sokolov,“ uvedla.

Stejně jako v jiných zařízeních je v ´Covidáriu´ v Mariánských Lázní kapacita zaplněna. „Výkyvy v počtu obsazení lůžek jsou minimální. Jedná se většinou o pacienty se středně těžkým průběhem nemoci, kteří potřebují kyslíkovou terapii, podávání infuzí a většina z nich komplexní ošetřovatelkou péči. O tyto pacienty se po celou dobu stará personál v původním složení.

„Vzhledem k povaze onemocnění covid-19 je péče o tyto pacienty opravdu velmi psychicky a fyzicky náročná. Kolektiv je skvělý, drží pohromadě, ale několikaměsíční vypětí se na nich velmi podepisuje,“ řekla ředitelka.

Potvrzuje to také primářka covidového oddělení Jitka Tomešová. „Neumíme říci, jak dlouho se dá ještě toto nasazení vydržet, ale budeme se snažit udržet chod, dokud to půjde. Je třeba táhnout za jeden provaz a snažit se zvládnout těžkou situaci,“ sdělila primářka. S péčí od 8. ledna vypomáhají každý den dva hasiči z mariánskolázeňské stanice. „Moc jim za to děkujeme,“ řekla ředitelka.

Zdravotníci se ve většině případů setkávají s díky a obdivem, najdou se ale i negativní postoje. „Nechápeme reakce některých lidí, kteří naši práci zlehčují, popřípadě nás osočují z nicnedělání. Někdy je naše práce opravdu nevděčná, a to ne z pohledu pacienta, ale z pohledu veřejnosti,“ posteskla si Veronika Kropfreiterová.