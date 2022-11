Letošním motivem je dětský palčák, symbol zimních radovánek. Po celý rok mohli děti i dospělí vkládat do speciální schránky v prostorách infocentra a pošty Partner na Božím Daru svoje vánoční přání. V prosinci pak ruční razítkování zajišťují tradičně pracovníci infocentra a Pošty Partner.

„Jde o fyzicky náročnou práci. S ohledem na množství několika stovek kilogramů Ježíškovy pošty, které odpovídá zhruba 9000 zásilkám, se v razítkování musíme střídat. Snažíme se, aby každý otisk byl perfektní, což u ručního razítka není úplně jednoduché. Chce to grif! Přiznám, že se nám občas o tom razítkování zdá a ve spaní slyšíte ten typický zvuk,“ uvádí Daniela Tautermannová, vedoucí Infocentra Boží Dar.

Letící anděl rozsvítil vánoční strom v Lázních Kynžvart

Rekordní množství 386 kilogramů odbavila Ježíškova pošta v roce 2016. Průměrně „oštempluje“ příležitostným vánočním razítkem 340 kilogramů bez ohledu na koronavirové léta. V roce 2020 označili 347 kilogramů a v roce 2021 přesně 332 kilogramů zásilek.

Od 1. do 23. prosince můžete vánoční razítko získat i vy. 5 kroků jak správně postupovat.

1. Napište Vaši pohlednici, vánoční dopis nebo přání Vašim blízkým nebo známým.

2. Napište na Vaši zásilku určenou k orazítkování cílovou adresu.

3. Ofrankujte Vaši zásilku poštovní známkou odpovídající poštovnému do místa určení.

4. Váš pohled, dopis nebo přání vhoďte osobně do Ježíškovy schránky na Božím Daru nebo zašlete v obálce na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 36262 Boží Dar.

5. Vaši vánoční zásilku orazítkují pracovníci Infocentra a Pošty Partner od 1. do 23. prosince příležitostným vánočním poštovním razítkem a odešlou zpět na Vámi uvedenou adresu.