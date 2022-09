„Když se mělo rozhodovat, na jakou školu jsem měla jít, tak jsem přemýšlela o tom, že půjdu dělat kadeřnici, ale babička odvětila, že mě baví péct, tak budu cukrářka. Nijak jsem nenamítala a prostě jsem do toho šla a dodnes za to babičce děkuji,“ usmívá se.

Zdroj: Deník

Cukrařina je v dnešní době umění. Sociální sítě a internet je plný světových cukrářů, kteří dělají umělecká díla jako jsou sladké sochy, pohádkové postavy, a podobně. Monika má k dortům také velmi blízko a podle jejích slov ji tvorba dortů baví ze všeho nejvíce. „Miluji, když udělám například dětský dort a děti z něho mají radost. To je pro mě opravdu největší odměna,“ říká.

Ve cukrárně si "vymazlila" cheescakeky, na které jezdí i Pražáci. „Děláme různé druhy. Podle odezvy od ostatních se prý náš cheescake liší v chuti, protože prý tak dobré ani v Praze nemají,“ směje s tím, že jejich nejsilnější ingrediencí je láska. „Vše, co děláme, je s láskou a není to jen klišé. Pokud je člověk do něčeho zapálen, dělá to divy. Zakládáme si na tom, aby naše postupy byly přesné a recepty vyvážené, na materiálu nešetříme. Punčák má být pořádně nasáklý, těžký a zároveň jemný, koláčky zase poctivě danou náplní naplněné. U koláčků máme i své neomšelé příchutě. Jednou se nám dokonce stalo, že jsme pekly s kolegyní Miluškou na svatbu a přiběhli svatebčani s tím, že nejlepší na svatbě je nevěsta a naše koláčky, které došly. Měly jsme naštěstí ještě nějaké nadělané, tak jsme je prý zachránily,“ vypráví.

Otevřením Dortového studia se jí splnil sen. Už pátý rok dělá lidem život sladší. „Do budoucna určitě chci zkoušet další a další recepty. Máme ale i vlastní. Mezi naší specialitu patří bazalkový dort s jahodami. Spočívá v tom, že samotný korpus je bazalkový. Lidé zpočátku nechápali, proč zrovna bazalkový korpus, ale každý, kdo ho ochutná řekne, že to výborné, takže i tento recept jsme si vymazlili,“ popisuje s tím, že každý by si měl jít za tím, co ho baví. „Pokud se budete věnovat svým vášním a koníčkům, tak jednoho dne to zkrátka klapne a vy se budete živit tím, co vás baví nejvíce,“ uzavírá Monika Strausová.