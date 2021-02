Karlovarský kraj už obeslal vedení příhraničních bavorských okresů, aby je informoval o situaci a požádal o stanovisko, zda by bylo možné na přeshraničních transportech pacientů s covidem spolupracovat. „Jsem přesvědčen, že možná dohoda o sdílení lůžkové kapacity je velmi aktuální,“ uvedl Petr Kulhánek. „Pravidelně se organizují četné převozy z nemocnic v kraji, nejvíce z té chebské, jde o zhruba deset až dvacet pacientů denně, kteří se odvážejí do nemocnic v Jihlavě, Mostu nebo v Teplicích,“ dodal hejtman. Rada kraje mu uložila situaci dále řešit, včetně toho, aby se spojil s bavorskými protějšky a získal informace o dostupné lůžkové kapacitě. „Dostávám také kontinuální žádosti z regionu o aktivaci této spolupráce od občanů i od zástupců měst, vznikly různé petice k tomuto tématu. Stejně tak registruji vyjádření německých politiků, že na poskytnutí takové pomoci jsou připraveni. Uvědomujeme si, že to není nástroj k vyřešení situace, ale jedna z možností, které bychom měli využít souběžně s mezikrajským transportem v ČR,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek s tím, že komunikace s příhraničními nemocnicemi začne, jakmile kraj obdrží reakci z bavorské strany.

Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý v uplynulých dnech zvedl, že přeshraniční pomoc bude aktivována při dosažení 90 procent naplněnosti národní kapacity lůžkové intenzivní péče, což je hranice, ke které se v současnosti kapacita přibližuje. Situace v Německu také není jednoduchá a země pokračuje ve vyhlášeném lockdownu až do 7. března. Přesto je v bavorském příhraničí nižší počet nakažených na 100 tisíc obyvatel, než tomu bylo v minulých týdnech v okrese Cheb.

„Jsem rád , že místní politici začali uvažovat o jiné cestě,“ řekl Libor Dušek, jeden z iniciátorů petice Otevřete hranice sanitkám. Tento signál neposlušnosti ze strany Karlovarského kraje zřejmě přiměl českou vládu aktivovat přeshraniční pomoc. Premiér Andrej Babiš ve středu ráno připustil, že je připraven zavolat saskému premiérovi a řešit s ním případný převoz pacientů z přetížených nemocnic v Karlovarském kraji do Německa. Musí o to zažádat krajská koordinátorka. „Pokud nás nepožádá Karlovarský kraj, a nepožádal, tak nemáme co zařizovat,“ uvedl před svým odjezdem do Krakova premiér.

Převoz z přetížených nemocnic v kraji, hlavně z chebského zařízení při své návštěvě Chebu přitom před dvěma týdny odmítl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Podle jeho slov by převoz pacientů do německých nemocnic za hranice nestačil. „Postará se o vás i Česká republika, není potřeba za každou cenu cestovat do zahraničí, Česká republika si váží každého života každého českého občana,“ řekl Blatný.