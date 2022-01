Nově si mohou malí i velcí zařádit na různých typech trampolín. „Myslím si, že na Jumpareně je úžasné, že se tu spojilo několik herních prvků dohromady. Není to jen o trampolínách, ale máme tu i lezeckou stěnu, můžete si tu zahrát basketbal, dále tu máme dvě ninja dráhy, každá má čtyři různé sportovní prvky. K dispozici je Spiderwall, kde si děti vezmou obleček a přilepují se suchým zipem na stěnu právě jako spiderman. Další atrakcí v Jumpareně je molitanová jáma, do které lze také skákat, nebo je tu takzvaný nafukovací airback,“ popisuje.

Do Jumpareny mohou už děti od dvou let. „Chceme, aby byli s doprovodem rodičů, a to do šesti let věku. Starší už skákat můžou sami, a to i proto, že jsou tady zkušení instruktoři, kteří se o děti postarají. Například s nimi udělají rozcvičku, vysvětlí jim, co můžou dělat, hrají tam s nimi hry, a podobně,“ sděluje manažer.

FUN arena je pravidelně otevřena každý den od desíti do jedna dvaceti hodin, ale o víkendu je podle vedení lepší, když si člověk udělá rezervaci.

Nyní je k dispozici i vnitřní dráha kde si můžete vyzkoušet jízdu v elektrických motokárách značky Sodi. „Vnitřní halu jsme chtěli kvůli tomu, že venkovní okruh nelze využívat, pokud je dráha mokrá a teď prší a je zima a hlavně každý víkend se u nás jezdí nějaké závody, takže veřejnost nemá takovou možnost půjčovny využít. Chceme zkrátka celoroční využití. Jelikož máme velkou kapacitu restauračního zařízení, tak jsme schopni objednat teambuilding pro větší skupinu lidí, ale na své si přijde i rodina s dětmi, v restauraci si vybere každý. Pivo máme vlastní, točíme Pivního Skauta,“ pokračuje.

Fun arenu plánujeme dále rozšířit o venkovní kluziště, s celoročním využitím a půjčovnu buggyn pro malé i velké.

Pro návštěvníky máme novinku Multiball. „Jedná se o interaktivní herní konzoly, která z pohybu a vzdělávání dělá opravdovou zábavu. Člověk se propojí pohybem do hry. Máme tu přibližně na třicet her, jak zábavných, tak i vzdělávacích. Tím ale zábava nekončí. Laserová střelnice je také velkým lákadlem, kde se střílí na plechovky,“ sděluje.

Na své si přijdou i příznivci virtuální reality. „Jedná se o další zábavu, která bude k dispozici už koncem února. Naleznete tu tři velké trenažery a další herní automaty. Je zkrátka na co se těšit,“ dodává za FUN arenu Cheb Tomáš Podzimek. FUN arena Cheb - zábava pro všechny