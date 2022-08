Kdo nedorazil, byla majitelka psů a koní Lenka Spáčilová, která je podle přítomných podezřelá z týrání zvířat. Sousedé tvrdí, že tento neutěšený stav trvá již deset let. Kdyby koním či psům nedávali najíst, už by prý dávno pošli stejně jako ostatní zvířata, která kdysi na pozemku byla.

"Na tento problém upozorňujeme paní Spáčilovou i dotčené orgány dlouhá léta. Občas přijel někdo z veteriny a řekl, že není porušen zákon. Těžko jsme tomu chtěli uvěřit. Vždyť vidíte sami, v čem ta ubohá zvířata musejí žít. Sousedíme s pozemkem paní Spáčilové deset let. Dříve tu byly ještě ovce a kozy, ale vše to pochcípalo," říká Markéta Bártová. Majitelka zvířat zde nebydlí, podle sousedů za nimi dojíždí jednou za dva tři dny. "Teď v těch vedrech zůstávala zvířata bez vody, bylo to šílené. Psům dáme vodu, koně ze špatně oploceného pozemku odejdou a najdou si vodu v nedalekém rybníce. Když psům hodíme nějaké jídlo, servou se - je to hrůza. V minulosti jsem jsem viděla, jak se tam válí zbytky koně a psi je sežrali," popisuje své zážitky Bártová. Nyní je na pozemku devět koní, bývalo jich tu prý i 17. Psů zde v pátek polehávalo pět.

"Psi vypadají hrozně, jsou zanedbaní, hubení. Určitě je to dlouhodobý stav. Jsme schopni se o ně postarat a ještě dnes si je odvézt. Jde o jednoho psa a čtyři feny. Jde o pyrenejské horské psy a jedna fenka je border kolie," upřesňuje Marie Lokingová z chebského útulku. Majitelka údajně patří mezi registrované chovatele a se psy jezdila na výstavy a prodávala jejich štěňata.

"Feny, co jsou zde, v minulosti určitě vrhly několik štěňat a ta se prodávala za nemalé peníze. Štěňata s průkazem původu se prodávají za zhruba 40 až 60 tisíc korun za jedno. Takže prostředky na jejich důstojný život by majitelka mít určitě měla," říká její kolegyně. "O psy jsme schopni se v útulku postarat, jinak bych zde nebyla. Náklady jdou za námi, pomáhají lidé a část nákladů jde i za obcí. Vstříc nám vychází i město Cheb," dodala Lokingová.

Na místě byli zástupci veterinární správy. "Stav zvířat můžete vidět sami. Prostor pro chov je nevhodný. Je zde řada nebezpečných předmětů, o které se mohou zranit. Při předešlých kontrolách jsme ale žádné zraněné zvíře nenašli, to je třeba zdůraznit. Až tento čtvrtek jsem na místě zjistila, že koně mají zranění typu škrábance, oděrky, jeden hřebec má s největší pravděpodobností sešlápnutou šlachu na zadní noze. Pravděpodobně mezi sebou zápasí. Jsou pomícháni hřebci s klisnami. Bohužel tady došlo i k tomu, že se velký hřebec snažil obskočit klisnu poníka, což je opravdu nepřípustné. Zvířata musejí být od sebe oddělena, což zde zajištěno není. Co se týká pěti psů, jsou opravdu zanedbaní. Nejsou česaní, stříhaní. V tomto letním období museli velmi strádat. Při poslední kontrole bohužel neměla zvířata ani žádnou vodu," říká Mária Slepičková, ředitelka veterinární správy pro Karlovarský kraj.

I podle ní, ačkoliv musí mít pozemek chovatelka zajištěn, bylo štěstí v neštěstí, že plot není a koně se tak mohli zajít napít k rybníku nebo se na louce napást. I díky tomu nejsou koně podvyživení. Nepříjemné ovšem pro obyvatele Křižovatky je to, že se prochází mnohdy po obci.

Občas utečou i psi, což sousedé potvrzují. V minulosti majitelce uložila veterinární správa pokutu za to, že uhynulé koně neodevzdala do kafilérie. "Sežrali je psi a další zvířata tady budou zcela jistě zakopána v zemi. Až tady někdo v budoucnu hrábne bagrem, bude se divit," říká manžel Markéty Bártové, jehož pozemek se statkem sousedí.

Nyní by obec s rozšířenou působností měla vydat rozhodnutí o odebrání zvířat do náhradní péče. Lidé z Křižovatky chtějí, aby majitelka dostala zákaz chovu zvířat. V zákoně je jasně dané, komu lze takový trest udělit. "Chovateli může být uložen zákaz chovu v případě, že mu je prokázáno dlouhodobé týrání většího počtu zvířat a to obzvlášť trýznivým způsobem," dodala Slepičková.

Zvířecí záchranáři zároveň prosí lidi, kteří mají zkušenost s chovatelkou Lenkou Spáčilovou, aby se jim ozvali. "Prosíme, ať se nám ozvou všichni, kteří si od Lenky Spáčilové koupili zvíře anebo ji nějaké své chovné zvíře prodali. Kontakt je: stana@laskakezviratum.cz nebo na telefon 604343013," vyzývá veřejnost Stanislava Vozka Horáková. Ta zároveň potvrdila, že v pátek během celého dne byla odvezena všechna zvířata. Konkrétně to bylo pět psů, devět koní a sedm králíků. Momentálně jsou v takzvané dočasné péči a ve věci probíhá šetření.

Kontaktovali jsme i majitelku zvířat Lenku Spáčilovou. Ta však na dotazy Deníku během pátku nereagovala.