Do toho kuchaři vařili obvyklé denní menu a číšníci je vydávali hostům přes okénko. Mezitím vybalovali nové sklo do nablýskaných regálů. V kraslické restauraci Severka byl v pátek prostě frmol. Personál i majitelé restaurace se připravovali na pondělní částečné rozvolnění vládních opatření, kdy mohou otevřít terasu. Jak to na ní bude vypadat je ve hvězdách.

"Sami jsme zvědaví. Udělali jsme vše proto, aby se hosté vrátili. Naskladnili jsme zboží, nakoupili pivo a i když jsme měli tržby o 70 procent nižší investovali jsme do nového výčepu, včetně rozvodů, elektřiny a zednických prací 60 až 70 tisíc. Po celou dobu jsme vydávali jídlo přes okénko chodila k nám stálá klientela. Byli to dělníci, lidé z úřadu nebo hasiči. Chtěli jsme udržet alespoň částečně chod a hlavně osvědčené zaměstnance. Bylo to těžké období, každý den jsme byli v minusu. Hypotéka se neptá kdo ji zaplatí, elektřina rovněž. Ale když jsme přežili tohle, přežijeme už všechno. Hůř už být nemůže," věří jeden z provozovatelů restaurace Tomáš Šrajber.

Celá hospoda se podle něj musí dát znovu do chodu. Že to bude těžké, o tom restauratér ví. "Vím, že plno lidí si koupilo pípy na zahrádky či do garáží, kde se scházejí na točeném pivu. Ale hospoda je a vždy byla místem pro setkávání a kybicování. Do karet nám nenahrávají ani nařízení ohledně testování či kontrol hostů. Myslím si, že to v praxi není v silách a ani pravomocích obsluhy v žádné hospodě. Nařízení jsou vyloženě o slovíčkaření. Zpočátku nám tady v Kraslicích nebude příští týden přát ani počasí, tak uvidíme," říká Šrajber. Každopádně je rád, že dochází k uvolňování a věří, že už situace zlepšila natolik, že restaurace zůstanou otevřené napořád.

Vedení podniku tvrdí, že ke zdražování nápojů nedojde. "Necháme ceny jaké byly a bude doufat, že nezdraží pivovar. Co se týče ceny jídel, máme je na velmi dobré úrovni. Dnes je například španělský ptáček s rýží nebo knedlíkem za 119 korun, kulajda za 25. Stejné ceny zůstanou i po otevření,ů říká Šrajber s tím, že z počátku bude každodenní menu s několika minutkami a večer prozatím jen chuťovky k pivu jako jsou utopenci či nakládané sýry, matjesy, topinky podobně. Až se restaurace rozjede naplno, bude bohatší i jídelní lísteke a to po celý den.

Majitelé také ještě neví v kolik budou muset zavřít. Doufají, že to nebude ve 20 hodin, protože od této hodiny si řada hostů objednával jídlo a přicházela po dlouhém dni na pivo.

Těší se i personál. "Už se nemůžu dočkat našich štamgastů. Někteří z nich už mi říkali, že přijdou hned první den, těším se na ně i na částečně oživlou hospodu. doufám, že brzy otevřeme všechny prostory," říká číšník Tomáš Konya.