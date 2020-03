Poslední rozloučení s miliardářem Františkem Štěpánkem se bude konat v úzkém rodinném kruhu.

František Štěpánek. | Foto: Sok. uhelná

Kondolenční kniha bude k dispozici od pondělí 16. března do středy 18. března, vždy od 7. do 16. hodiny ve vstupní hale sídla společnosti Sokolovská uhelná, Staré náměstí 69 (stará radnice) v Sokolově. František Štěpánek zemřel ve čtvrtek 12. března, bylo mu 66 let. Okolnosti úmrtí jedné z nejvýznamnějších osobností regionu nejsou zcela jasné. Důvodem měly být špatné vyhlídky uhelného byznysu a jeho zdravotní potíže. Štěpánek sice v posledních letech už osobně těžařskou firmu formálně neřídil, zůstával nicméně faktickou hlavou společnosti.