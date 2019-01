Karlovarský kraj – S kapesníkem v ruce teď už několik týdnů chodí lidé po ulicích ve městech nejen celého Karlovarského kraje.

Kýchají, mají zarudlé oči a rýmu. Za všechno může velké množství pylu, které v letošním roce zaplavilo celou Českou republiku. I když po nedávných dešťových přeháňkách se začali obyvatelé v kraji radovat, že už je vlastně všechno pryč, odborníci varují, že to pravé teprve přijde. A léky proti alergii tak ještě nemá nikdo uklízet.

„Postupně odkvétají jehličnany a ovocné stromy a obyvatelé kraje mohou mít pocit, že pylová alergie je tak pro letošek zažehnána. Není tomu tak. Během několika dní totiž naplno začnou kvést trávy a to bude teprve ta pravá bomba pro lidský organismus,“ upozornil pozorovatel počasí Rudolf Kovařík ze Šindelové.

„Protože jsou pylová zrna trav mnohem menší, než je tomu u jehličnanů, mohou se snadněji dostat hlouběji do dýchacích cest a způsobit tak alergikům mnoho krušných chvil. Tyto pyly jsou tak mnohem záludnější,“ popsal pozorovatel počasí.

A jaké trávy nyní začnou nejvíce dráždit nosní dírky a oči alergiků?

„V první řadě je to psárka, šťovík, jitrocel, kopretina a pryskyřník. I když kvůli suchu nevyrostly do velké výšky, pylová zrna dokáží ve větru urazit vzdálenost až deseti kilometrů. Takže lidé, kteří bydlí například u louky, budou mít co dělat, aby venku vůbec mohli být,“ podotkl pozorovatel počasí.

Hlavní problém není ani v tom, že by trávy začaly kvést, protože to se děje každý rok stejně. Ale kvůli delší zimě budou i trávy kvést mnohem rychleji, a tak i u nich hrozí, že se jejich pyly smíchají a člověk tak vdechne více dráždivých částic najednou.

„To je obecný problém letošního roku. Právě že se pyly míchají dohromady a alergik anebo i nealergik vdechnou směs více pylů najednou, což u nich může vyvolat i prudší alergickou reakci, než na jakou jsou zvyklí. Problémy s alergií letos mají i ti, kdo žádnou alergií netrpí. Smrkají a otírají si oči. Za vše mohou směsi pylů, které dráždí dýchací cesty,“ varoval Rudolf Kovařík.

Pyly trav jsou také záludnější v tom, že nejsou tolik vidět jako pylová zrna stromů. Lidé tak mohou mít pocit, že žádný pyl ve vzduchu nelétá.

„Ještě horší je to, že když se traviny posekají, začnou znovu růst a znovu takzvaně sprášet. Takže i když posekáme zahradu s úmyslem, že si tak pomůžeme aspoň částečně od příznaků alergie, zanedlouho už budeme mít riziko alergie zase, protože tráva vyroste a začne tvořit znovu pyl. Neudělá to v takovém množství jako poprvé, obsah pylu bude menší, ale přesto se z ní bude nějaký uvolňovat,“ poznamenal Rudolf Kovařík. Aby riziko podráždění pylem lidé snížili, neměli by se venku holýma rukama dotýkat očí a nosu.