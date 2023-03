Čtyři velké koncerty, řadu sportovních událostí a nových atrakcí letos nabídne návštěvníkům areál přírodního koupaliště Michal na Sokolovsku. Koupaliště s průzračnou vodou a nejdelším venkovním toboganem v České republice je lákadlem pro obyvatele kraje i turisty z České republiky i sousedního Německa.

Koupaliště Michal. | Foto: Foto: SUAS Group a.s.

Změny a novinky pro letošní rok vycházejí z požadavků návštěvníků. „Během minulé sezóny jsme hodně naslouchali lidem a zajímalo nás, co se jim na koupališti líbí a kde vidí prostor pro změny. Chtěli bychom, aby se na Michal rádi vraceli a vnímali, že jsme skutečně areál upravili podle jejich představ. Loni se ukázalo, že návštěvníci postrádají v horkých letních dnech plochy, kde by si mohli odpočinout ve stínu. To jsme vyslyšeli a letos vybudujeme 13 přístřešků, které umístíme přímo na pláž. Podobně dalším námětem ke změně bylo posezení ve stínu u stánku s občerstvením. V tuto chvíli jsme ve fázi projektových prací na vybudování velké pergoly a zastřešení, které by mělo uchránit od sluníčka,“ vysvětluje Luboš Klíma, obchodní a marketingový ředitel společnosti Sokolovská uhelná a skupiny SUAS GROUP.

Těšit se mohou i milovníci různých atrakcí na vodě i souši. „Víme, že vodní atrakce jsou velmi populární, a zároveň se snažíme dbát na bezpečnost návštěvníků. Kromě „plovoucího ostrova“, který rozšíříme o tři další prvky, budeme mít novou vodní trampolínu, již propojíme se stávajícími dvěma. A velkým lákadlem se určitě stanou takzvané vodní houpačky neboli „banán“. Děti budou moci také na travnaté ploše vyzkoušet provazovou pyramidu. Chystáme se přemístit a opravit hřiště na minigolf, a hlavně nabídnout další místa pro kempování,“ dodává Pavel Walta, správce koupaliště. Podle něho se kemp bude pro letošek rozšiřovat o dalších 24 elektrifikovaných míst a kempaři budou mít k dispozici nový rezervační systém i kompletní elektronické řešení na příjezdu a odjezdu.

K jezeru ale míří čím dál častěji také fanoušci různých hudebních skupin a festivaloví hosté. „Letos se nám podařilo domluvit čtyři velké hudební akce. Na zahájení celé sezóny koupaliště a kempu, které se koná v sobotu 3. června, jsme pozvali jednu z hvězd české hudební scény, kapelu MIG21, Support Lesbiens a další kapely, v červenci přitvrdíme na koncertu skupiny Trautenberk a dalších rockových formací, ve stylu „oldies“ pak budou Kroky Michala Davida a srpen bude patřit hitům kapely Mirai,“ uvádí Luboš Klíma.

Ten stál také loni u zrodu nové tradice závodu dračích lodí. „Akce se i přes nepřízeň počasí velmi povedla. Letos jsme závody posunuli na sobotu 17. června a už teď se hlásí zájemci, kteří loni soutěžili, a chtějí se znovu zúčastnit. Přemýšlíme o tom, čím akci ještě vylepšit a nabídnout závodníkům i divákům skvělý zážitek. Další sportovci a fanoušci si přijdou na své během letního závodu horských kol, při beach volejbalovém turnaji, turnaji ve vodním pólu nebo triatlonových závodech. Moc se na všechny těšíme a budeme si přát hezké počasí po celé léto,“ uzavírá Klíma.