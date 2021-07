Pro karavanisty došlo k zásadnímu kroku. Bylo dokončeno a zprovozněno výpustní místo na použitou vodu spolu s možností doplnění pitné vody a vyprázdnění chemického WC. Pro ubytované v kempu je tato služba zdarma. Pro ty, kteří využijí noční stání s karavanem či obytným přívěsem na zdejším parkovišti nabízí provozovatelé tyto služby za mírný poplatek.

Přírodní koupaliště Michal láká své návštěvníky na velikost vodní plochy, díky které mnozí přezdívají tomuto místu sokolovské moře. Tento dojem podtrhuje písčitá pláž, na které jsou budky proti větru, známé mnohým od severního Baltu. Tato pláž byla před pár lety vyhodnocena jako jedna z nejhezčích v celé České republice.

Dalším obrovským lákadlem, za kterým jezdí lidé z celých Čech, jsou dvě atrakce, které již zdaleka plovárně dominují. Je to nejdelší venkovní trojskluzavka u nás a to samé platí i o togobánu. Již při pouhém výstupu na věž se mnohým tají dech. Tobogán měří úctyhodných 196 metrů a konstrukce se tyčí 22 metrů nad zemí.. Délka trojskluzavky je 117 metrů. Michal je známý i pořádáním koncertů či provozováním letního kina přímo na pláži.

Nedílnou součástí jsou vedle šaten sprchy s teplou i studenou vodou, které jsou čisté. Po celé pláži jsou rozmístěna pítka s pitnou vodou a sprchy. Občerstvení s venkovním posezením nabízejí široký sortiment. Sortiment je klasický, od klobás přes párky v rohlíku, hranolky až po smažený sýr či halušky. Nechybí zmrzlina, sladkosti a nepřeberné množství nápojů. V době náporu je třeba počítat s tvořícími se frontami. Kdo nechce, má u vchodu nápojový automat.

Do oploceného areálu koupaliště mají zákaz vstupu jakákoliv zvířata. „Psi, kočky ani další domácí zvířecí mazlíčci bez ohledu na jejich velikost do areálu koupaliště Michal nesmějí. Výjimkou jsou asistenční psi, ti do areálu mohou,“ vzkazují správci plovárny.

Areál je kromě písčité pláže celý travnatý a protkaný chodníky ze zámkové dlažby. Je v něm řada atrakcí pro malé děti na suchu i na vodě. Výjimkou tedy nejsou vodní skluzavky či dřevěné koráby v podobě prolézaček na břehu. Nejmenší děti mají navíc ve vodě ohraničený prostor, kde je malá hloubka, a je určen jen pro jejich hrátky či dovádění s rodiči. Mládež většinou obsazuje gumové atrakce ukotvené na vodní hladině. Jsou to různé ledovce, na které není lehké vyšplhat, či skákací trampolíny, na kterých předvádějí neuvěřitelné kousky. Kdo se chce projet na druhý konec nádrže, má k dispozici šlapadla.

Na Michalu se snaží držet krok s novinkami, a tak je tam možné i používání paddleboardů. Jezdit s pádlemv ruce a stát při tom na prkně je dnes prostě in. Svou stabilní popularitu si udržujei aquazorbing a sem tam je možné někoho vidět, jak pádí v průhledné kouli po hladině.

Dalším lákadlem jsoui tradiční kurty na beach volejbal, kterých je několik a také jedno na beach fotbal. Balony, stejně jako třeba pálky a míček na nedaleký stolní tenis, rádi zapůjčí v recepci. Písek je speciální a na první pohled láká protáhnout si na něm tělo. Plážová písková hřiště jsou k dispozici zdarma, ovšem mají přednost návštěvníci, kteří si za úplatu půjčí míč či rakety.

Zpoplatněná jsou šlapadla, pramice a další sportovní vybavení, zejména minigolf či tenisový kurt. Na Michalu je v provozu půjčovna paddleboardů za úplatu. Tobogán i skluzavka jsou v ceně vstupného.

Kvalita vody je na Michalu stále na nejvyšší úrovni. Pravidelná měření provádějí hygienici. Na návštěvníky jako každý rok dohlížejí i vyškolení plavčíci, a to jak jak na pláži tak na vodních atrakcích.

Při příjezdu k jezeru Michal je přímo u vchodu k dispozici velké asfaltové parkoviště, které je placené. přímo k areálu zajíždí i MHD.