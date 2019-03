Ten nejdřív přijel do Chebu, aby navštívil prodejnu sportovních potřeb. „Zde odcizil několik kusů značkového oblečení, u kterého odstranil bezpečnostní kódy, a bez zaplacení odešel z prodejny pryč,“ informovala policejní mluvčí Zuzana Týřová. O dva týdny později se vydal na ´nákupy´ do Karlových Varů. I tady si vybral prodejnu sportovních potřeb a oblečení odcizil stejným způsobem jako v Chebu. Do Karlových Varů se vrátil ještě jednou. „Z obchodního domu odcizil dva parfémy, které si uschoval do kapes a bez zaplacení z prodejny odešel,“ uvedla mluvčí. V krádežích není šestadvacetiletý muž žádným nováčkem. Za stejný čin ho už soud potrestal. Nyní mu hrozí až tříletý trest.