"Pozvali jsme hejtmana proto, aby se na vlastní oči přesvědčil co nás trápí. Svezl jsem ho po nejvíce rozbitých komunikacích, které patří kraji. Zejména Mánesova ulice na Luby je v hodně špatném stavu. Kraslice leží v průsmyku kudy projede tisíce aut nejen místních, ale celá řada dalších. Obchvat lze udělat nelze. Lidé přes město míří za prací do Německa nebo rekreanti mířící zejména v zimě zase do horské Bublavy a Stříbrné," řekl starosta Kraslic Otakar Mika.

"Myslím si, že máme vnitřní dluh vůči Kraslicím co se stavu některých krajských páteřních komunikací týká. Pomoci jsme připraveni i se sesuvem svahu na železnici tak, aby to nemuselo jít na vrub jen Kraslicím, ale aby se o to postarala správa železnic.

Dále se spolu bavili o převodu bývalého internátu střední školy výroby hudebních nástrojů, posléze živnostenské školy. Sedmipatrová budov je doposud ve vlastnictví kraje a převádí se dlouhé měsíce na město. "Zde chceme v jednáních nabrat větší rychlost při převodu majetku, abychom mohli připravit následná závažná rozpočtová opatření. Při prohlídce budovy hejtman ocenil zázemí uprchlíků i jejich ochotu pracovat či studovat. Ocenil i rychlý přístup města v této otázce.

"U všech lidí, se kterými jsem zde mluvil, byl na prvním místě vděk za to, jak se o město Kraslice postaralo. Zde z mé strany patří všem, kteří se na tom podíleli obrovský dík. Uprchlíkům z Ukrajiny to pomáhá zejména po psychické stránce," říká hejtman. Co se týká převodu budovy, souhlasí s tím, že ji chce kraj převést na město co nejdříve, aby zde mohlo uskutečnit své plány.

Kraslický radní František Stůj požádal hejtmana o větší podporu kulturních akcí ve městě. I zde slíbil hejtman vstřícné jednání. "Ano, bavili jsme o větší podpoře kulturního i sportovního dění v Kraslicích. Vnímáme to tak, že Kraslice jsou určitým způsobem hendikepované, protože jsou v podhůří jaksi vyosené z té hlavní osy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb. Myslím si, že témat je celá řada. Velmi důležitým faktem bude rozvojový plán Kraslic na dalších deset let, který město v současné době dává dohromady. Až bude hotov, můžeme si spolu sednout a říci, kde lze pomoci," dodal hejtman.

Na řadu by tak mohlo přijít i zázemí fotbalistů, které je opravdu ostudou v celém kraji. Kraslice mají požádáno o dotaci u vládní agentury pro sport. Pokud by nevyšla, mohou spolu s krajem hledat další řešení.