Najet na něj nemůže ani žádná technika pro úpravu stop, protože by se pod ní zřejmě zřítil. Na nový město nemá peníze. Vypomoci se proto rozhodl Karlovarský kraj a nezisková organizace MAS Sokolovsko.

"Mostek nemá význam pro obec, ale je zásadní pro turisty. V létě trasu hojně využívají turisté, v zimě běžkaři. Jde řádově o tisíce turistů," odhaduje starosta Přebuzi Martin Bruoth.

Cyklotrasa z Nových Hamrů na Přebuz totiž patří k nejkrásnějším v Karlovarském kraji. Vede nádhernou krajinou a svou nenáročností je vhodná i pro výlety s dětmi. Přesto je kvůli sto let starému a rozpadlému mostku aktuálně životu nebezpečná.

Zhruba před třemi lety to potvrdil i posudek Krajské správy a údržby silnic. Odborníci navíc nedoporučili jeho opravu. Zbytky kamenných opěr byly bez pojiva a prakticky kdykoliv hrozilo jejich zborcení. Pro zachování provozu na stezce je tak nutné postavit most nový. Na tom starém turisty varuje pouze cedule s nápisem Vstup na vlastní nebezpečí. Místo se dá obejít přes soukromé pozemky v jeho sousedství. Po dohodě s majitelem to je možné ale jen v zimě. Po zbytek roku se tam pase dobytek.

„Celá oblast v okolí Přebuzi a Chaloupek, kudy se vine Rolava a vede cyklotrasa, je velmi populárním turistickým cílem. Proto jsme chtěli pomoci městu Přebuz, které společně s Místní akční skupinou Sokolovsko nechalo vypracovat projektovou dokumentaci, ale na financování nové lávky nemá ve svém rozpočtu potřebné peníze," potvrdil náměstek hejtmana Dalibor Blažek.

Kraj proto uzavřel s městem smlouvu o výpůjčce pozemku, na kterém se lávka nachází. "Následně tam necháme vybudovat nové přemostění a pozemek pak Přebuzi vrátíme zpět, aby se o most mohla starat. Snažíme se tak pomáhat hlavně malým obcím, které chtějí rozvíjet cestovní ruch na svém území, ale často jim chybí dostatek financí,“ dodal Blažek.

Dřevěná lávka s kamenným založením bude sloužit pěším, cyklistům, lyžařům, ale projede tudy i rolba, vozidlo záchranářů či hasičů. S její realizací se počítá v první polovině roku 2023.