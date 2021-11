„Je to už po deváté, co veletrh organizujeme. Pořádáme je v každém okresním městě. Je to vždy na podzim. Probíhá v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. Zveme sem zaměstnavatele. V Chebu nabízí práci dvacet čtyři zaměstnavatelů a poté zveme uchazeče z evidence úřadu práce, ale i veřejnost a lidi, kteří mají zájem práci změnit. Zveme také studenty posledních ročníků středních škol,“ říká ředitelka Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Lenka Mansfeldová.

I přes pandemický stav je zájem ze strany zaměstnavatelů i uchazečů o práci stále velký. „Trošku nám tuto akci zkomplikovala koronavirová opatření. Měli jsme strach, že ten zájem bude výrazně nižší, než v minulých letech, ale jsme docela překvapeni i po zkušenostech z toho Sokolovského veletrhu, že zájem je přibližně stejný. Samozřejmě musíme dodržovat veškerá opatření, která jsou nařízena,“ pokračuje.

Krajská hospodářská komora je zákonným zástupcem podnikatelů. „To znamená, že zastupujeme jejich zájmy při jednání například se státní správou, samosprávou a propojujeme firmy navzájem. Přes nás je také možnost připomínkovat různé zákony, atd.. Nabízíme informace a informační servis. To znamená, že posíláme pravidelné informace našim členům, které jsou pro ně zajímavé, poskytujeme poradenství v různých oblastech. Pro začínající podnikatele máme program „Rozjeď byznys“, kde pomocí mentorů například radíme i s tím, jak se dostat na zahraniční trhy v oblasti personalistiky, práva, financí. Organizujeme vzdělávací nebo i networkingové akce,“ doplňuje ředitelka hospodářské komory.

Na veletrhu pracovních příležitostí jsme se zeptali společnosti DHL na její působení. „Jsme nadnárodní logistická společnost, dělíme se do vícero divizí a konkrétně v Chebu sídlí DHL Solutions, děláme skladovou logistiku. Našim zákazníkům nabízíme služby s přidanou hodnotou a staráme se o jejich zboží. Pro naše zaměstnance nabízíme obzvláště stabilitu v dnešní době, protože oproti jiným oborům ta logistika pořád roste, nabízíme i širokou škálu benefitů,“ směje se Recruitment specialists Michaela Líbalová.

Na místě byli i zástupci Armády České republiky. „Pro nás je momentálně největší prioritou nabírání do aktivních záloh. To jsou vojáci v aktivní záloze, kteří jsou občané České republiky, kteří mají své civilní zaměstnání a zároveň jsou i příslušníky aktivní zálohy. Jednou za rok jsou povoláni na vojenské cvičení. Armáda je využívá například na strážní službu nebo na posílení integrovaného záchranného systému a navýšení svých řad a počtu profesionálů. Jsou to občané, kteří mají v sobě nějaké vlastenectví a chtějí pro naší vlast a republiku něco udělat. Chtějí také například pomoct v různých krizových situacích, do kterých se naše republika dostala, “uvádí vedoucí rekrutačního pracoviště Karlovy Vary nadpraporčice Pavla Adamovská a profesní poradce nadrotmistr Milan Grund.

Zájemci, kteří chtějí vstoupit do aktivní zálohy musí splňovat některá kritéria. „Občan musí mít osmnáct let, je potřeba, aby byl zájemce minimálně vyučen, je nutná trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost. Nejprve je třeba se zaregistrovat na našich stránkách www.kariera.army.cz, kde si vyplní registrační formulář a rekrutační pracoviště si uchazeče pozve na návštěvu, podepíše u nás žádosti, předloží doklad o vzdělání a my je vysíláme na lékařské vyšetření k vojenskému lékaři, kde je popřípadě splněna podmínka, že je člověk zdravotně způsobilý. Pokud je po zdravotní stránce vše v pořádku, tak se s nimi zpracuje spis Krajské vojenské velitelství s nimi podepíše smlouvu, že se stávají příslušníky aktivní zálohy a vysílají je na kurz základní přípravy na šesti týdenní výcvik do Vyškova. Příslušníci aktivní zálohy po dobu cvičení dostávají plat vojáka z povolání a zároveň dostávají bonus, peněžitou odměnu jednou za rok za to, že jsou příslušníky aktivní zálohy v hodnotě osmnácti tisíc korun, “dodává Pavla Adamovská.