Karlovarský kraj - Přestože do krajských voleb zbývá ještě více než rok, politické strany a hnutí se na ně už s předstihem připravují. A komu by lidé dali hlas nyní? Podle exkluzivního průzkumu agentury SANEP pro deníky VLP, který byl proveden v polovině letošního července, by voliči upřednostnili hnutí ANO 2011, které by získalo 18,4 procent hlasů.

Volební preference v Karlovarském kraji podle průzkumu SANEP. | Foto: Graf SANEP

Na druhé místo zařadili respondenti KSČM. Tato strana by nyní získala 17,1 procent hlasů. První trojku uzavírá ČSSD. Tuto stranu by volilo 15,3 procent voličů. Oproti posledním krajským volbám, které se konaly v roce 2011, tak zřejmě hnutí ANO smaže úspěch KSČM, která tyto volby vyhrála těsně před ČSSD.

Podle Petra Navrátila, krajského předsedy ČSSD, výsledky průzkumu odrážejí nálady ve společnosti a vládní úroveň. „Voličům asi nevadí způsob politiky Andreje Babiše a jeho střety zájmů," uvedl. Ale také zdůraznil, že průzkum neodráží volební kandidátky, které ještě nebyly zveřejněny. „My vše konzultujeme a za ČSSD budou určitě kandidovat úspěšní politici, kteří se už v krajské vládě osvědčili," uvedl Petr Navrátil. ČSSD nyní připravuje i metodiku volebních řádů a posuzuje téma, s nimiž půjde do krajských voleb. A podle krajského předsedy Navrátila bude tato strana chtít dosáhnout těch nejlepších výsledků. Na dotaz, koho by Petr Navrátil rád viděl jako lídra ČSSD do krajských voleb, uvedl, že určitě Martina Havla, současného hejtmana Karlovarského kraje. Stejné přání má krajský náměstek za ČSSD Jakub Pánik. I ten preferuje Martina Havla. Ten ale sdělil, že o všem bude přemýšlet, až skončí prázdniny. „Není to vůbec jednoduché rozhodnutí a žádná oficiální nabídka prozatím nepadla. Nic ale nevylučuji," uvedl bez bližších podrobností hejtman Martin Havel.

Ani komunisté zatím lídra do krajských voleb nemají. Podle Jaroslava Borky, poslance Parlamentu ČR a krajského místopředsedy KSČM, se ale postupně začínají na volby připravovat a okresy zvažují případné kandidáty. „Při minulých krajských volbách jsme byli první, uvidíme, jak se bude volební kampaň vyvíjet," uvedl Jaroslav Borka. KSČM chce kandidátku omladit a vedle zkušených politiků dát šanci i mladším lidem.

Na dotaz, koho by si Jaroslav Borka představoval jako lídra za KSČM do krajských voleb, uvedl, že pro něho by byla přijatelná Eva Valjentová, bývalá krajská náměstkyně a krajská zastupitelka.

Na podzim bude mít jasno také hnutí ANO. „O lídrovi do krajských voleb se rozhodne do konce roku, v měsíci září by mělo krajské předsednictvo předat návrhy jmen na lídry celostátnímu předsednictvu v Praze," uvedl za hnutí ANO Vladimír Vořechovský. Oblastní a místní organizace, jejichž činnost byla pozastavena, budou znovu obnoveny v září. „Členové se již několik měsíců pravidelně scházejí a pracují na programech, náboru nových členů, intenzivně se připravují se na krajské a senátní volby," dodal.

Pravice a osobnosti

TOP09 jde do krajských voleb v příštím roce samostatně, tedy bez hnutí Starostů. Jenomže ti se podle krajského místopředsedy za TOP09 a krajského náměstka na kandidátce této strany stejně objeví. „Ať z Lokte, Jáchymova, Plesné a dalších měst či obcí. My máme potenciál znalých a úspěšných politiků," zdůraznil Petr Zahradníček. TOP09 chce vsadit také na úspěšné ženy a kandidátku tak mít vyladěnou v rovnováze. „Chceme se také opřít o nezávislé osobnosti, které mají sympatie veřejnosti. Jsme pravicovou stranou a chceme v krajských volbách uspět," doplnil Petr Zahradníček.

Totéž si jako cíl vytkla také ODS. I tato strana připravuje kandidátku a podle krajského předsedy ODS Jiřího Vaněčka nebude vůbec žádný problém ji naplnit celou. Krajské zastupitelstvo má pětačtyřicet členů. „Kapacitu máme, ale budeme dbát na pečlivější výběr. Preferujeme kvalitní lidi, kteří se už osvědčili, například preferenčními hlasy u minulých voleb," zdůraznil předseda Vaněček. Kdo bude lídrem ODS do krajských voleb, to bude známo až v polovině září. Nyní přicházejí nominace z místních skupin a ODS v Karlových Varech se netají tím, že by byla ráda, kdyby lídrem byl politik z Karlových Varů. „Jsme přece jenom největší sdružení," vysvětlil Jiří Vaněček.

Na krajské volby se připravuje také KOA, která dvakrát vyhrála komunální volby v Karlových Varech.

„KOA pokračuje v rámci krajských voleb ve spolupráci s hnutím STAN, se kterým také vytvoří společnou kandidátku. Současná spolupráce v tomto volebním období prokázala myšlenkovou shodu na řešení krajských témat, proto je z mého pohledu toto spojení přirozené," uvedl Petr Kulhánek, primátor Karlových Varů. Kandidátka do krajských voleb v příštím roce se v současnosti řeší a nemá finální podobu. „Hovořit o lídrovi je proto ještě předčasné," vysvětlil Petr Kulhánek.

ALTERNATIVA se podle současného průzkumu agentury STEM umístila na čtvrtém místě před TOP09 i ODS. A co na to říká Jiří Kotek?

„Od svého vzniku v roce 2008 si ALTERNATIVA v podstatě udržuje tento slušný standard. Z Karlových Varů sympaticky expandovala do kraje. Je proto logické, že se v příštím roce krajských voleb zúčastní. Jako východisko je to čtvrté místo docela dobrá pozice. Rozhodně máme na co navázat. Kolem ALTERNATIVY je zapojena řada dobrých osobností nejen v našem kraji. Takže také lídr pro krajské volby bude kvalitní osobností, koneckonců stejně jako všichni ostatní kandidáti," uvedl. ALTERNATIVA má podle něj za sebou jasnou a čitelnou cestu, která je jistě tím podstatným v jejím vnímání. „Výrazně se profiluje v boji s korupcí a klientelismem. Je stranou volební, tedy pracující s osobnostmi, aktivisty, případně kooperuje s kolegy z jiných, názorově blízkých hnutí. Její vymezení je zařazené v prostoru liberálně konzervativním. Rozhodně jí nenajdete v levicovém proudu populismů, planých slibů, zadlužování a tvorbě svazujících předpisů, ale v podpoře a rozvoji svobodné občanské společnosti, podnikání, práva a podobně," doplnil Kotek.