"Vedení města jednalo s hejtmanem Petrem Kulhánkem o podpoře Kraslic při podání žádosti o dotaci z Národní sportovní agentury na výstavbu moderního zázemí pro kraslický fotbalový klub. Přítomni byli i zástupce kraslického fotbalového klubu Tomáš Procházka a předseda Karlovarského krajského fotbalového svazu Tomáš Provazník. Odjeli jsme s příslibem a termíny, do kdy musíme napsat žádost o podporu, o které bude rozhodovat krajské zastupitelstvo. Stav zázemí fotbalového klubu je neudržitelný," řekl starosta Kraslic Otakar Mika.

Zároveň doufá, že jejich žádost agentura podpoří a finance, které se rozdělují neskončí u známých lobistů.

"Když čtu ty hanebnosti, které provázely dotace do sportu v minulosti, tak uvidíme. Proto musíme žádost připravit pečlivě. Podle projektu, s přihlédnutím k dnešním cenám, je odhad nákladů zhruba 35 milionů. Zastupitelstvo schválilo podíl města na dotaci 9 milionů. Do konce srpna bude vypsána nová výzva a tak vše připravíme," upřesnil Mika.

Podle něj mnoho obcí a sportovních oddílů poctivě vyplňovalo žádosti o dotaci na podporu sportu s vírou, že to má smysl, že jde o férovou soutěž. Na mysli má případy, na které upozornila bývalá náměstkyně z ministerstva školství Simona Kratochvílová. Ta byla za machinace při rozdělování dotací zatím nepravomocně odsouzena na 6,5 roku do vězení a poté se rozhodla znovu promluvit a sdělit podrobnosti o tom, jak podle ní za dotace lobbovali politici a další vlivní lidé. Zmiňuje například Miroslava Peltu, předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského. Mluví o systému, který podle ní na ministerstvu školství nastolila Kateřina Valachová.

"Doufám, že se podobné žádosti nevyplňují zbytečně a nebudeme tvořit křoví pro vyvolené," dodal Mika.

Drtivá většina místních a zejména rodiče malých fotbalistů se už těší. Podmínky v zázemí označují za katastrofální. "Je to ostuda. Před lety jsem za Kraslice hrával a když se jdu dnes podívat na fotbal tak zjišťuji, že se vlastně vůbec nic nezměnilo. V klubu mám i syna a myslím si, že nové zázemí by přilákalo mnoho dalších malých talentů. Zázemí by si zasloužili i diváci, kteří v Kraslicích pravidelně fandí," říká Marek Bock z Kraslic. Mluví o dětech, ale otrlí musejí být i dospělí. Propadající se stropy či podlahy ve sprchách a na záchodech podle většiny místních nepatří do současné doby. Najde se však i pár jedinců, kteří oponují, že město má mnoho jiných problémů, než je zázemí fotbalistů. Zmiňují sociální problémy, odliv obyvatel či málo doktorů. Jsou to problémy, které trápí většinu měst a obcí v celém Karlovarském kraji. Co ale v těchto městech tamní sportovní kluby určitě netrápí tolik jako v Kraslicích, je zázemí sportovců. Někde to trvalo déle, jinde měli nové a moderní zázemí postavené velice rychle. Výčet těchto uskutečněných projektů od malých vesnic po větší města by byl opravdu dlouhý. Město proto doufá, že i oni uspějí a ostudného zázemí fotbalistů se zbaví jednou provždy.